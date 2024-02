Fim de semana tem 'Enterro dos Ossos', feiras e encontro de brechós na Capital

Fim de semana chegou com Enterro dos Ossos para encerrar programação de Carnaval, Sarau Cultural, Feira de Cerâmica e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

Mundo Encantado - O Espaço Arte recebe a exposição Mundo Encantado, da artista Luciana Rondon. A série traz elementos lúdicos e cores vibrantes que remetem ao imaginário infantil. A exposição vai até 29 de março, com visitação de segunda a sexta-feira, no Paço Municipal. É das 7h30 às 11h e 13h às 16h, no Espaço Arte na Av. Afonso Pena, 3279. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - A programação do Quintal Sesc desta sexta-feira é especial para a criançada, com brincadeiras, pinturinhas, jogos e recreação. A gastronomia, marca registrada do evento, continua com opções para todos os gostos: de sushi ao choripan e dos doces ao chope Germânia. A partir das 20h, a música fica por conta do cantor Silveira, com sucessos da música nacional. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Palco Sesc - De Portugal, mas morando no Brasil há quase uma década, a cantora Renata Sena se apresenta na praça de alimentação do Shopping Campo Grande. A artista mistura o melhor da musicalidade dos dois países, com composições que valorizam a MPB e a Bossa Nova. Está marcado para às 18h, na Praça de alimentação do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Premiação das escola de samba - A Passarela do Samba, na capital, recebeu mais de 10 mil pessoas, que acompanharam o desfile de 10 escolas de samba no feriadão de Carnaval. Deixa Falar, Igrejinha e Catedráticos do Samba foram as três primeiras colocadas e receberão premiação em solenidade nesta sexta-feira. A partir das 19h, no Armazém Cultural, na Av. Calógeras, 3065. Entrada é gratuita.

Super Especial Flashback - O melhor do flashback internacional dos anos 1980 tocará no Blues Bar nesta sexta-feira. Os grupos Control A e James Rock vão agitar a noite. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: R$ 25 na hora.

Stand Up - O “enterro dos ossos” de Carnaval do Cegê Comedy será com stand up, prometendo muita diversão e risadas. A partir das 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 8, com reservas pelo WhatsApp (67) 98146-5462

SÁBADO

Feira de Cêramica - Copa de Barro, Flávio Ricardo Cerâmicas, Intento Studio, Hariel Sonartistica, Helena Belalian, Arte da Terra e Sônia Corrêa se reunem em uma Feira de Cerâmica. Além da feira, o espaço oferecerá uma oficina de chás medicinais com Marcia Chiad, às 14h. Será das 8h às 19h, no Recanto das Ervas, na Rua 13 de Junho, 1592. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - O Coletivo de Brechós está de volta ao Horto Florestal, com mais de 20 expositores o evento trará o que há melhor de moda sustentável. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - A psicanalista Andréa Brunetto apresentará ao público o seu novo livro intitulado “Agora sou Medeia: Não existe vingança sem ódio”, na sede do Grupo Casa. O evento terá ainda uma discussão sobre a obra e observações da psicanalista Francina Sousa, seguida por uma performance poética e teatral dos artistas Ligia Prieto, Leonardo de Castro, Isabela Lopes e Gabriella Thaís. Começa às 9h30, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - O mais novo bloco da cidade participa do encerramento do Carnaval, com a Charanga Eita! Começa às 14h, na Av. Calógeras. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - Prepare sua fantasia e energia porque o Eita! vai encerrar o Carnaval da melhor forma na Esplanada Ferroviária, ao som da charanga que é a marca registrada do bloco. Será das 14h às 23h, no Monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviária. Entrada é gratuita.

Sarau Cultural - A União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul realiza neste sábado seu primeiro Sarau Cultural de 2024. Haverá o pré-lançamento do livro "Versos para Mastigar", de Fábio Gondim. O evento tem como objetivo movimentar e fortalecer o cenário literário do Estado. Começa às 15h, na Biblioteca Isaías Paim, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Bloco Forrozeiros - DJ Todi, Gabriel Chiad, Ipê de Serra, Menina Jurema e Flor de Pequi animam o Bloco Forrozeiros neste sábado. Será das 16h às 22h, na Esplanada Ferroviária.

Bonde das Sereias - O Bonde das Sereias ocupa a Praça Ary Coelho para encerrar a folia carnavalesca em grande estilo. Será das 16h às 22h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Capivara Blasé - O Bloco Capivara Blasé fará o Enterro dos Ossos com muito estilo. Akag, Chokito e Koisamba se apresentam na Arena Sunset, a partir de 16h. A última noite de festa do bloco na Esplanada Ferroviária reuniu quase 20 mil pessoas. Começa às 16h, na Arena Sunset. Entrada é gratuita, ingresso pelo site.

Enterro da Lup - A Lupland Biergarten também fecha a folia carnavalesca com chave de ouro. Bortoti, Thiagão são os convidados para agitar o palco. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site.

Homenagem aos Mamonas - Os fãs da música nacional poderão reviver os clássicos dos Mamonas Assassinas neste sábado. O cover será comandado pela banda Plebheus e convidados. Fabio Chaves e Leandro Barthimann fazem abertura do show. A partir das 19h, no Sunset Growler Station. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Bloco do Eu Sozinho - Neste sábado, o Bloco do Eu Sozinho desembarca em Campo Grande, com muita música no Blues Bar. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Em edição especial de Carnaval, a folia ficará por conta do Pagode 67, haverá ainda concurso de fantasias, oficina de máscaras, dança da cadeira invertida, bloquinho e corridas divertidas. O evento, que já é tradição, trará também os expositores de gastronomia, artesanato, moda e muito mais! Acontece das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Feira Meus Axés - Para divulgar a cultura afrodescendente e ameríndia local, esta edição da feira terá expositores de bem estar e saúde, moda autoral e brechós, artesanatos e gastronomia. Meus Axés foi criada para o empoderamento da Umbanda, Candomblé, Xamamismo, Wicca e outros cultos que são discriminados. Será das 16h às 21h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Enterro dos ossos do Capivas - Domingo tem enterro dos ossos de Carnaval do Capivas Cervejaria. Gikka e Laura Bittar comandam o DJ set. Será das 17h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 na portaria.

