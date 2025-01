Fim de semana tem Feira Bosque da Paz, pagode e teatro em Campo Grande

Mais um fim de semana do mês de janeiro e Campo Grande tem diversas atrações culturais, começando nesta sexta-feira (17), com DJs em bares da Capital. No sábado (18), será a vez dos shows com artistas internacionais na Non e programação para a criançada. Já domingo (19), acontecerá Museu do Videogame, Garimpasso e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Parque Mônica Esportes - Para curtir com a criançada, o Shopping Campo Grande traz em 2025 o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos na temática da Turma da Mônica. Apto para crianças de 02 a 13 anos. Até às 22h, no Shopping Campo Grande, localizado na Av. Afonso Pena, 4909. Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos).

Miolo: Circuito de Leituras Integrais - A livraria autônoma Hamor realiza a leitura integral de “Quem Matou Meu Pai?” de Édouard Louis. Este encontro convida a revisitar memórias, enfrentar estruturas sociais e refletir como a política e o afeto moldam vidas. A partir das 16h, na Rua 13 de junho, 1592. Entrada é grátis.

DJ El Cadh - Curte ouvir Hip Hop, Grime e Trap? Então sua sexta é no Capivas com as melhores batidas do set do DJ El Cadh.. A partir das 17h, no Capivas, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é grátis.

DJ Depieri - A sexta é de muita batida boa de funk no Quiça bar com o DJ Depieri. Começa às 19h, no Quiçá, na Euclides da Cunha, 488. Entrada é grátis.

Espetáculo "Ponto de Partida" - A companhia Circo do Mato apresenta "Ponto de Partida", um espetáculo emocionante que retrata a história de um palhaço idoso. Enquanto aguarda a chegada de um contratante para uma nova apresentação, ele revisita memórias marcantes de sua trajetória no mundo do circo. Começa às 20h, na sede do Circo do Mato, localizada na Rua Tonico de Carvalho, 263. Entrada: doação de fralda geriátrica ou material de limpeza, que serão destinados ao Recanto Feliz.

11 anos do Blues Bar - O Blues Bar comemora seu 11º aniversário com dois dias de muita festa. No sábado, além de brindes e sorteios, a celebração contará com as apresentações das bandas Farrapos, Corpo e os Malditos do Cerrado, Bêbados Habilidosos e Kefla. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Rock in Fusion - O evento "Rock in Fusion" traz uma noite de muito rock nacional com a banda Haiwanna e rock internacional com o grupo Foogha, no Mirante PUB. A partir das 21h, no Mirante PUB, localizado na Rua Dr. Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

SÁBADO

Muay Thai Kids - O Shopping Campo Grande preparou um sábado de muita diversão com prática de atividade física como brincadeira. A primeira aula é para crianças de 4 a 7 anos (máximo de 10 alunos), e a segunda é para crianças de 8 a 11 anos (máximo de 15 alunos). É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, disponível para celulares iOS e Androids. Horário: 1° aula 8h às 8h30 / 2º aula 8h às 9h, no Academia Fórmula no Shopping Campo Grande. Entrada é grátis.

Parque Mônica Esportes - Para curtir com a criançada, o Shopping Campo Grande traz em 2025 o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos na temática da Turma da Mônica. Apto para crianças de 02 a 13 anos. Será das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos).

Oficina Fantoches Puket - O Shopping Campo Grande preparou um sábado de muita diversão com a oficina Fantoches Puket para quem é criativo e adora brincadeiras lúdicas. O evento é destinado a crianças a partir de 4 anos. É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, disponível para celulares iOS e Androids. Começa às 15h, na Praça Central de Eventos do Shopping Campo Grande. Entrada é grátis.

Picnic Trans - A Coletiva De Trans Para Frente promove este encontro para criar e fortalecer redes de apoio de pessoas trans de Campo Grande. O evento terá roda de conversa, gincana e lanche compartilhado. A partir das 15h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é grátis.

Espetáculo “Pinóquio” - A Turma da Bolonhesa apresenta o espetáculo “Pinóquio”, revivendo a história do menino de madeira que realiza o sonho de Gepetto e ganha vida. O evento é de graça, mas o chapéu será repassado à plateia ao fim do espetáculo para quem tiver interesse em ajudar os artistas. A partir das 16h, na Estação Cultural Teatro do Mundo fica localizado na Rua Barão de Melgaço, 117. Entrada é grátis.

Férias Brincantes - A oficina "Férias Brincantes", no Ateliê Ramona Rodrigues, convida as crianças a explorarem histórias e brincadeiras tradicionais. As atividades, voltadas para a ludicidade, promovem o resgate de jogos que incentivam a criatividade, estimulando a imaginação das crianças ao mesmo tempo em que fortalecem o vínculo com o mundo da cultura popular. O evento será realizado de forma interativa e educativa. Começa às 16h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas e informações pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

DJ MAGÃO - O DJ Magão traz um set especial para o Capivaras, ao lado dos MC’s do projeto Lado Negro do Mapa para fazer um Pocket show. A partir das 17h, no Capivas. Entrada é grátis.

Feira da Coopha - A Feira da Coopha, localizada no Coophatrabalho, oferece uma diversidade de atrações para todos os gostos, com opções de artesanato, gastronomia, brechós e entretenimento para as crianças. Para completar, o evento contará com a apresentação musical da dupla Bonessonis, tocando brasilidades. Será das 17h às 22h, na Praça Marcelo da Silva, localizada na Av. Florestal, 845. Entrada é gratuita.

Vem que tem pagode - Neste sabadão a edição “Vem que tem pagode” traz um rolê autêntico com a presença do grupo Made in Samba e convidados. O evento representa o samba e a cultura brasileira, com muita música boa e pagode. A partir das 18h, no Don Menegazzo, localizado na Rua Abdul Kadri, 5. Entrada: a partir de R$ 30,00 no site.

Filho dos Livres Acústico - A banda tradicional de Mato Grosso do Sul, Filho dos Livres, apresenta seu show acústico na Cervejaria Canalhas, com a abertura do cantor Italo Cassio. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Eros Prado em “Pagode da Ofensa” - O humorista Eros Prado apresenta seu polêmico show “Pagode da Ofensa” em Mato Grosso do Sul, combinando improvisos inteligentes e hilários para garantir muitas risadas e ritmo de samba para o público. A partir das 19h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: a partir de R$ 47, pelo site.

Emerson Dias na G.R.E.S. Igrejinha - Um dos maiores intérpretes do carnaval brasileiro, Emerson Dias, que traz em seu currículo passagens pelas grandes escolas de samba, Salgueiro, Grande Rio, Lins Imperial entre outras. Além do intérprete, o grupo Sarará Kriolo irá contagiar o sábado. A partir das 19h30, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 5982. Entrada: Ingresso individual - R$ 20,00 / Venda de mesas: R$ 120,00 / contato para venda de ingressos (67) 99258-6595, Mariza, e (14) 98195-7542, Marcus.

Espetáculo “Ponto de Partida” - A companhia Circo do Mato apresenta "Ponto de Partida", que conta a história de um palhaço idoso aguardando a chegada de um contratante para uma nova apresentação. Durante esse momento, ele revive as memórias de sua trajetória no circo. Começa às 20h, na sede do Circo do Mato. Entrada: doação de fralda geriátrica ou material de limpeza, que serão destinados ao Recanto Feliz.

Forró de Quinta - O Forró de Quinta de janeiro chega com o clima de férias. Além de muito forró, a noite também contará com outros ritmos de dança de salão, como zouk, salsa e samba. E para quem quiser fazer um lanchinho, terão pasteis disponíveis. A partir das 20h, no Fulô Espaço de Dança, localizado na Rua Calarge, 314. Entrada: R$ 20 na portaria.

The Burlesque Internacional Show - Apresentações com shows, DJS e dancers fazem o The Burlesque um espetáculo completo com a Miss EU Continental Elite 2019, direto da Alemanha, Danielle Marques. A partir das 23h, no NON STOP Club, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15,00 no site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Na edição de férias, a tradicional feira tem "Fábrica do Brincar" para as crianças. Os organizadores prometem cultura, gastronomia, música e encantamento no clima mais especial do ano. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens - Carandá Bosque. Entrada é grátis.

Parque Mônica Esportes - Para curtir com a criançada, o Shopping Campo Grande traz em 2025 o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos na temática da Turma da Mônica. Apto para crianças de 02 a 13 anos. Será das 10h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos).

Museu do Videogame Itinerante - Se você não conseguiu ir no sábado, a exposição continua até o dia 26 de janeiro. A exposição resgata 53 anos de história dos videogames, desde o primeiro console do mundo, até os modelos atuais. A exposição também permitirá aos visitantes jogarem os maiores clássicos e participar de torneios de jogos antigos e atuais, concursos de cosplay, espaço PlayStation VR2, Just Dance, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, entre outras. Será das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad 4796. Entrada é grátis.

Férias Brincantes - A oficina "Férias Brincantes", no Ateliê Ramona Rodrigues, convida as crianças a explorarem histórias e brincadeiras tradicionais. As atividades, voltadas para a ludicidade, promovem o resgate de jogos que incentivam a criatividade, estimulando a imaginação das crianças ao mesmo tempo em que fortalecem o vínculo com o mundo da cultura popular. O evento será realizado de forma interativa e educativa. A partir das 16h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas e informações pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

Espetáculo “Ponto de Partida” - A companhia Circo do Mato apresenta a história de um palhaço idoso, que aguarda um contratante para uma nova apresentação enquanto revive momentos marcantes de sua trajetória no circo. Começa às 20h, na sede do Circo do Mato. Entrada: fralda geriátrica ou material de limpeza, que serão doados ao Recanto Feliz.

Pagode na Pele ao vivo - O duo Pagode na Pele promete levar muito samba para o Ponto Bar neste domingo, com abertura do DJ set de LadyAfroo para aquecer o clima. A partir das 17h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Rockers Sound System - O Rockers Sound System promete agitar a galera com as melhores seleções de reggae, trazendo muito som e vibração para a noite. A partir das 17h, no Mirante PUB. Entrada: a partir de R$ 15, pelo site.

Garimpasso - A fim de renovar o guarda-roupa em busca de uma moda mais sustentável? No domingo tem garimpasso no Capivaras com preço único de R$ 25,00 para começar o ano com look novo. A partir das 17h, no Capivas. Entrada é grátis.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também