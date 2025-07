Sábado tem Flashback, Feira Gaúcha e Rock Combate na agenda cultural da Capital

Em Campo Grande, a tradicional Fenasul – Feira Gaúcha segue até domingo no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com delícias como costela fogo de chão, doces de Gramado, chimarrão e atrações culturais do sul do país.

Para aqueles que não se contentam com apenas um arraiá no ano, a Festa Julina da Orla Morena reúne de 30 barracas de comidas típicas e artesanato. Para os rockeiros o Rock Combate 2 é o programa ideal com quatro horas de música sem parar no Mirante PUB.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sábado (12)

18ª FenaSul – Feira Gaúcha - A tradicional FenaSul oferece gastronomia e cultura do Rio Grande do Sul, com costela fogo de chão, chimarrão, chocolates de Gramado e mais.

Horário: 17h às 23h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: R$ 10 (gratuita para menores de 10 anos)

Experimento Cênico “Tico Tico no Fubar” - O Grupo Fulano di Tal apresenta o resultado de sua oficina de montagem, livremente inspirado no clássico “Auto da Barca do Inferno”.

Horário: 20h30

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Feira “Vem Garimpar” - Mais de 4 mil peças de roupas, calçados e acessórios na feira que incentiva a moda circular e consciente.

Horário: 8h às 15h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal

Entrada: Gratuita

ArraiASPRA - A Associação de Praças da PM e do Corpo de Bombeiros realiza seu arraiá com música, comidas típicas e bingo valendo uma TV de 32".

Horário: 18h

Local: Rua Bilac Pinto, s/n – Jardim Parati

Entrada: Gratuita

Semana da Arte no Jardim Secreto - O Jardim Secreto Café Bar segue com sua extensa programação gratuita, reunindo oficinas, exposições, espetáculos e música ao vivo, em um espaço que promove o encontro entre artistas e o público campo-grandense.

Horário: 11h30 às 16h e 17h30 às 00h

Local: Jardim Secreto Café Bar – R. Barão de Melgaço, 180

Entrada: Gratuita

Geração MTV - Clássicos do Ao Vivo MTV em noite nostálgica com muito pop rock e brasilidades.

Horário: 18h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/geracao-mtv-especial-ao-vivo/3014277

Festa Flashback - Reviva as décadas de 70, 80 e 90 com hits e clima de nostalgia no Sunset Growler Station.

Horário: 18h

Local: Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/festa-flashback/2995697

Rock Combate 2 – A Batalha Continua - Dois palcos, duas bandas e quatro horas de rock sem parar no Mirante PUB.

Horário: A partir das 21h

Local: R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-combate-2-a-batalha-continua/3021442

13ª Feijoada AGZ - Cinco tipos de feijoada, espaço kids, chopp, caipirinha e muito pagode nesta edição da feijoada da AGZ.

Horário: 12h

Local: Sede da AGZ – Estrada NE Seis – Chácara dos Poderes

Entrada: A partir de R$ 100 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/13-feijoada-agz/3015358

Festa Julina da Orla Morena - Mais de 30 barracas de comidas típicas e artesanato, além de quadrilha e trio elétrico, fazem parte da programação da festa, que terá ainda atrações como DJ Peagaa, Marcelo Saz e convidados.

Horário: 19h

Local: Palco da Orla Morena – Av. Noroeste, 1562

Entrada: Gratuita

Arraiá Beneficente de Norte a Sul - A segunda edição do arraiá do Shopping Norte Sul une festa junina e solidariedade em uma noite com comidas típicas, brincadeiras e clima caipira.

Horário: 17h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza – acesso pela Rua Japão (saída G, Cinépolis)

Entrada: Gratuita

Roda Gigante - Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Oficina de Férias no Shopping Campo Grande - Neste sábado tem oficina de decoração de brigadeiros e pintura facial.

Horário: 16h às 19h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso) – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Arena Gloob - Inspirada em atrações de sucesso do canal Gloob, como DPA – Detetives do Prédio Azul, Tara Duncan, Acampamento de Magia e Giga Blaster, a Arena Gloob traz um circuito interativo com desafios, pistas, labirinto e piscina de espumas para crianças de 2 a 13 anos (até 1,60m ou 80kg). Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 60 (meia para autistas e PCDs com documentação)

Tardezinha da CRU - Feirinha com marcas locais, gastronomia, bebidas e DJ Keertana tocando brasilidades em mais uma edição da Tardezinha da CRU Sem Disfarces.

Horário: 14h às 19h

Local: R. Arthur Jorge, 1631

Entrada: Gratuita

Rock in Biu – Dia Mundial do Rock - A Academia do Chopp recebe grandes nomes da cena local em celebração antecipada ao Dia Mundial do Rock.

Horário: 18h

Local: Academia do Chopp – R. Elvira Pachêco Sampaio, 1344 – Universitário

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-in-biu-dia-mundial-do-rock/3000787

Arraiá da Feira Mixturô - Edição especial junina da feira Mixturô, com shows, comidas típicas, moda e artesanato local, além da apresentação de Julia Saravy.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe

Entrada: Gratuita

2º Concerto a São João - Begét de Lucena e DoValle comandam o bailão junino em noite com clima nordestino. A abertura fica por conta da DJ Tamys e DJ Aruan.

Horário: 19h

Local: Degrau Estúdio – R. Joaquim Murtinho, 2204

Entrada: R$ 20 + agasalho ou R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/um-concerto-a-sao-joao-2-edicao/3024371

World Rock Day - Stone Crow e Hajj tocam os clássicos de Metallica, AC/DC, Guns e outros no especial do Blues Bar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dia-mundial-do-rock-blues-bar/2502538

Arraiá Solidário – Mata do Jacinto - A Associação de Moradores do bairro promove festa para toda a família com brincadeiras e atrações culturais.

Horário: A partir das 18h

Local: Av. Alberto Araújo Arruda, 300 – Mata do Jacinto

Entrada: Gratuita

Batucando Histórias canta “Palavra Cantada” - Um espetáculo infantil repleto de músicas conhecidas do grupo Palavra Cantada, que encantam crianças e adultos com leveza e diversão.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Arraiá Comunidade São Frei Galvão - Festa junina com comidas típicas, pescaria, atrações musicais e sorteio de prêmios.

Horário: A partir das 18h30

Local: R. Ester Ana da Rocha, 227 – Parque Novo Século

Entrada: Gratuita

Feira na Praça - Comece o sábado com feira de artesanato, gastronomia e cultura bem no coração da cidade.

Horário: 9h

Local: Praça Ary Coelho – R. 14 de Julho – Centro

Entrada: Gratuita

Festa Infame - Com passagens por grandes festivais, o DJ Delcu comanda a pista da Festa Infame em uma madrugada de muito som underground.

Horário: 1h (madrugada de sábado para domingo)

Local: Kafofo Bar – R. Dr. Temístocles, 112

Entrada: a partir de R$ 13 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/delcu-na-infame-12-7/3031299

Show com O Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica - A banda leva blues e rock’n’roll ao Copo Bar, com abertura da DJ Letz Espíndola.

Horário: 20h

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530

Entrada: Gratuita

Dia do Rock no Irlandês - O pub está de volta com programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Rock.

Horário: A partir das 20h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dia-do-rock-12-07/3026331

FURIOSAS! – Especial Rita Lee & Elis Regina - Erica Espíndola comanda tributo às grandes mulheres do rock nacional na Cervejaria Canalhas.

Horário: 18h30

Local: R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 63,63 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/furiosas-2-erica-espindola-canta-elis-regina-e-rita-lee/2976583

DAZA Hits - Uma pista para dançar todos os sucessos que marcaram gerações. Noite 100% nostalgia pop.

Horário: 23h59

Local: DAZA Club – R. Mal. Rondon, 2181 – Centro

Entrada: A partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/daza-hits-sabado-12-07/3032131

