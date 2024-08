Fim de semana tem Matuê, Thiaguinho, Pedro Sampaio e Daniel na Capital

Campo Grande está recheado de eventos neste fim de semana! Tem shows com artistas nacionais, como Veigh, Matuê, Thiaguinho, Pedro Sampaio, CPM22, Daniel e Marcelo Falcão. Além disso tem teatro para os pequenos, exposição de carros antigos, e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - Para celebrar a cerveja, marcas regionais de chopes e cervejarias estarão no evento, que conta também com show de Karla Coronel, atividades para as crianças e apresentação teatral da Trupe Guavira. Das 17h20 às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

João o Alfaiate - O espetáculo da Cia. Etc e Tal conta a história de um herói inusitado, um pequeno e valente alfaiate, que é chamado pelo Rei do lugar onde vive para lutar contra os seres fantásticos que apavoram a Vila Central. (Classificação Livre - indicado para crianças acima de 5 anos). A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingresso pelo site.

Samba Amor e Caos – Além das pizzas, sexta-feira é dia de samba raiz no Pizza Pub. A partir das 19h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Le Cirque – Na última semana em Campo Grande, o Le Cirque oferece praça de alimentação e apresentações de mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney. Tem sessão às 20h na sexta-feira; 16h, 18h e 20h no sábado e domingo, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

Dut’s 15 anos - Veigh, Teto e Matuê animam a sexta-feira na Capital. Os portões abrem às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$120, pelo site.

SÁBADO

Retrocar MS - Este promete ser o maior encontro de carros clássicos de Mato Grosso do Sul. Além da exposição de veículos, o evento conta com show da Banda Alziras, Patty Araújo com o melhor do flashback, e Coquetel Blue. Exposição a partir das 8h, com shows começando às 13h, no estacionamento da Feira Central. Entrada é gratuita.

Feira Bosque dos Ipês - O evento conta com expositores de gastronomia e artesanato, além de feirinha de adoção de animais. Das 15h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” - A peça da Turma do Bolonhesa é voltada para toda família. A partir das 17h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

U2 Cover com banda Believe - Direto de São Paulo, a banda Believe aterrissa no Sunset Growler Station para uma noite de cover do U2. A abertura fica por conta do cantor Yule, vocalista da banda Plano Zero. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5.668. Entrada: a partir de R$ 40.

Concerto Gaia - O concerto, que promete uma reflexão sobre quem somos e o nosso papel no mundo, conta com a participação especial do Coral Sesc Lageado e do Bibi do Cavaco. (Classificação Livre). Está marcado para às 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingresso pelo site.

Stand-up Vida de Crente - O comediante Douglas di Lima promete um espetáculo repleto de humor para o público evangélico, com a rotina e vivência da igreja. Começa às 20h30, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, no site.

Dut’s 15 anos - O festival continua com os pagodeiros Thiaguinho e Dieguinho, além de funk com Pedro Sampaio. Os portões abrem às 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$80, pelo site.

Festa Poseidon - O DJ Yan Rabello, de São Paulo, vem a Campo Grande com muita música tribal. O evento conta também com outros cinco DJs, dançarinos e efeitos visuais. A partir das 23h, na NON Stop Club, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: ingressos a partir de R$ 15 no site.

DOMINGO

Feira Vai ou Racha - A feira acontece pela manhã e, nesta edição, comemora especialmente o aniversário de 125 anos de Campo Grande. Será das 8h às 13h, na Rua 14 de Julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Almoço Pantaneiro - Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, o Rádio Clube promete uma verdadeira experiência pantaneira, com pratos típicos da região e uma programação musical que destacará o chamamé, ritmo tradicional que embala a cultura local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99111-6093. A partir de 11h, no Rádio Clube, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1924. Entrada: Convites a R$ 150 por pessoa na secretaria do clube, com bebidas à parte.

Arraiá Nóis é Veggie e É Jóia - Vai ter comidas típicas na versão vegetariana, música ao vivo, brincadeiras e concursos culturais. Todo o valor das entradas será revertido para doações a instituições assistenciais. Será das 15 às 21h, no Trevo Veggie, localizado na Rua 25 de Dezembro, 1.998. Entrada: R$ 10.

Feira do Bosque da Paz no shopping - Será das 15h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Festival Som do Afoxé - O evento reúne gastronomia, moda sustentável e artesanatos da cultura afro-brasileira, além de shows musicais de Erico Bispo, Banda Batuque Canta e Guitto, Mc NzN e mais. Será das 16h às 22h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Esquenta de Aniversário da Feira Ziriguidum - A Feira Cultural e de Economia Criativa Ziriguidum comemora 1 ano de existência fazendo um esquenta com muita música boa, arte e expositores. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita (R$ 10 após 18h30).

Som da Concha - O Sul-mato-grossense Julio Borba vai abrir a noite no violão, seguido da banda Filho dos Livres, também de Mato Grosso do Sul. A partir das 18h, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Luau da Rádio - Neste, que promete ser o maior luau do Centro-Oeste, os portões serão abertos às 18h. Quem abre a noite é Sandim e Banda, às 18h30, seguidos do cantor Marcelo Falcão, 20h30. O show do CPM22 começa 0h30 e quem fecha o luau é a Banda Kefla, com show marcado para 1h45. A partir das 18h, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R80, pelo site.

Dut’s 15 anos - No domingo, véspera do feriado de aniversário de Campo Grande, quem faz a festa são os sertanejos Daniel e Guilherme e Santiago. Os portões abrem às 21h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$60, pelo site.

Festa Caótica com Clementaum - Será a primeira vez que a DJ Clementaum se apresenta em Campo Grande. Ela já esteve no festival internacional Primavera Sound Barcelona e colaborou com artistas como Pabllo Vittar. A partir das 23h, na NON Stop Club. Entrada: a partir de R$ 20.

