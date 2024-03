Mais um 'sextou' para a conta, e neste fim de semana tem show de Israel e Rodolfo, MC Daniel e Kamisa10 no Festival Let's Bora. Tem também hardcore no Zé Carioca, Mostra de Dança do Ventre, Feira Inclusão, apresentação de teatro e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Olhares do Lageado - O Sesc apresenta a exposição “Olhares do Lageado”, uma celebração do bairro, capturada pelas lentes dos alunos do Sesc Lageado, sob orientação do fotógrafo Roberto Higa. A exposição busca mostrar as belezas e a história do local. Vai até às 23h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira das Índias - A Praça Central do Shopping recebe a Feira das Índias. O evento começa neste fim de semana e apresenta produtos característicos de diversas nações, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até mesmo de regiões do continente africano. Vai até ás 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - A programação do Espaço Sesc desta sexta-feira é de oficina de mini agenda, jogos de tabuleiro e introdução ao xadrez. Vai até às 20h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. É aberto das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Expo Noivas - Campo Grande recebe a 12ª Edição da Expo Noivas MS, a maior feira de casamentos do estado neste final de semana. O evento, especial para as noivas, é uma ótima oportunidade para planejar suas celebrações de casamento de forma mais econômica. Haverá diversos fornecedores com condições especiais para a contratação de serviços, como buffet, lojas de acessórios, decoração, beleza, fotografia e outros. Acontece das 17h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Ruído Subterrâneo - Em mais uma noite de hardcore no Zé Carioca, Bravo e Meio e Darhew apresentam sabores distintos do gênero, com influências melódicas noventistas. Haverá ainda lanches veganos, e venda de acessórios. Começa às 19h, no Bar do Zé Carioca, localizado na Rua General Melo, 91. Entrada: R$ 10.

Sextou com stand up - O sextou será com muitas risadas e cerveja gelada no Cegê Comedy, com seis comediantes em ação. A partir das 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 10 no local.

Bailão - Eco do Pantanal e Marlon Maciel se apresentam nesta sexta-feira na Choperia Toda Hora. A partir das 20h, na Av. Brilhante, 3045. Entrada: R$ 20.

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de brechós - A Plataforma Cultural se transformará em lugar imperdível para os amantes de moda sustentável e economia criativa. Com a participação de 21 brechós locais, o evento oferece uma ampla variedade de peças únicas, promovendo a moda circular e incentivando o consumo consciente. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Feira Inclusiva - A Feira Inclusiva chega com variedade de produtos, desde salgados, bolos, biscoitos, arroz carreteiro, até roupas, crochês e muito mais. O espaço destaca os empreendedores com deficiência e os pais de empreendedores com deficiência. É uma oportunidade de apoiar o empreendedorismo inclusivo e descobrir produtos únicos e de alta qualidade. Será das 9h às 11h, na Rua José Antônio, 1682. Entrada é gratuita.

Pátio Sesc - Neste sábado haverá uma experiência única no Pátio Central Shopping. O local abrirá as portas para as emocionantes batalhas do jogo “quem sou eu” e “karaokê livre”. Será das 10h às 13h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - A programação de sábado no Espaço Sesc é de jogos de tabuleiros, gincanas, pinturas em desenho e competição de xadrez. Será das 13h às 20h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira do Artesão - Neste mês haverá oficina de artesanato criativo. A programação para o sábado é de oficina de chaveiro amigurumi. É preciso que o participante tenha conhecimento básico de crochê. Para se inscrever é preciso fazer a doação de 2kg de alimento não perecível (exceto sal). Será das 14h30 às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição: pelo formulário.

Let’s Bora - Israel e Rodolffo, MC Daniel e Kamisa 10 agitam o Let’s Bora, festival que será realizado no Shopping Bosque dos Ipês. Abertura dos portões será às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$ 80, pelo site.

Lançamento de Livro - Autora Tati Sabadini estará em Campo Grande para o lançamento da obra “Segundo 19”. A escritora aborda sobre separação e autoconhecimento no livro. A partir das 17h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Mostra de dança do ventre - A Concha Acústica Helena Meirelles recebe a 15ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre. O evento deste ano traz a bailarina internacional Lurdiana Bellydancer, diretamente do Egito, para uma apresentação única. O espetáculo conta com aproximadamente 86 bailarinas e também terá a participação da cantora Dany Cristinne, que abre com um show. Começa às 17h30, na Concha Acústica Helena Meirelles do Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Sabadão baileiro - Fernando Rique e Grupo Fama, e Grupo Surungo Bueno se apresentam na Choperia Toda Hora. A partir das 20h, na Av. Brilhante, 3045. Entrada: R$ 20.

St. Patrick’s - Uma noite repleta de animação, chope verde gelado e toda a energia contagiante de uma festa típica da Irlanda. Assim será a celebração do St. Patrick's Day no Irlandês Pub. A música ao vivo ficará a cargo da DJ Gaiezza, da banda 4Ever e Gabriel Nooah, que fará apresentação especial com as melhores de Foo Fighters. A partir das 20h, no O Irlandês Pub, localizado na Av. Afonso Pena, 1650. Entrada: consultar na portaria.

Naip e Whisky de Segunda - O sabadão no Blues Bar será cheio de clássicos, com a banda Naip e Whisky de Segunda, levando o melhor do rock e do blues. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo site; venda na portaria também.

Tributo ao Iron Maiden - Show imperdível para os amantes do heavy metal: um tributo à lendária banda Iron Maiden. A apresentação será realizada pela banda Bighamster. A Monsters fará a abertura do show, garantindo uma noite de muita energia e metal. A partir das 22h30, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Em edição especial de Páscoa, a Feira do Bosque da Paz ocorre neste domingo. Haverá ainda oficina de vermicompostagem doméstica. A animação do evento ficará por conta do cantor Luiz Acosta e banda Vozmecê. Das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, 500. Entrada é gratuita.

Costelão do Cotolengo - O Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza o 7º Costelão Fogo de Chão. O evento, que abre o calendário anual da instituição, promete reunir amigos, voluntários e os renomados Reis do Costelão em celebração de solidariedade e apoio à causa da instituição. A partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 50 antecipado pelo telefone (67) 3358-4848; R$ 55 no dia.

Feira do Artesão - Neste mês haverá oficina de artesanato criativo. A programação para o domingo é oficina de colar de fuxico, com a professora Bia Barros. Para se inscrever é preciso fazer a doação de 2kg de alimento não perecível (exceto sal). Será das 14h30 às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição: pelo formulário.

Dom Quixote - Na Estação Cultural Teatro do Mundo, o público poderá desfrutar de uma apresentação da Turma do Bolonhesa. O evento promete diversão e humor para todos os presentes. Inspirado na obra clássica de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, o espetáculo traz à vida as aventuras do cavaleiro sonhador Alonso Quixano, que se imagina como Dom Quixote, o cavaleiro errante. Acompanhado por seu leal escudeiro Sancho Pança, ele embarca em uma série de jornadas repletas de desafios e fantasia. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

