Confira a programação cultural deste domingo em Campos Grande

Para a população aproveitar o último dia do feriado prolongado, neste domingo (15), ainda tem programação pra quem quer terminar de curtir a folginha em Campo Grande.

Para criançada e toda a família, a dica é aproveitar a 5ª edição do Eteca (Encontro de Teatro entre Crianças), realizado pelo Grupo Casa, que vai encher a cidade de apresentações, e o melhor, tudo de graça.

Confira a programação abaixo:

Eteca - Encerrando a programação do Encontro de Teatro entre Crianças, neste domingo tem roda de conversa mediada por Ligia Prieto sobre literatura para criança e a criação de uma nova história, e a Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, fecha o Festival com a apresentação do espetáculo "Tatá e o Travesseiro", no teatro Glauce Rocha.

Veja a ordem das apresentações:

10h – Roda de conversa “Arte para crianças: Como escrever uma nova história?” com Jaceguara Dantas, Tânia Souza e Bianca Resende. Mediação Ligia Prieto.

18h – Grupo Casinha com Duda Rosa e Vini Gomes

18h – Tatá – o Travesseiro – Teatro com a Cia Artesanal (RJ)

Hora: 9h, 10h (Grupo Casa); 18h (Teatro Glauce Rocha)

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí; Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena recebe uma programação em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Feira do Bosque

A edição do mês de outubro é em comemoração ao Dia das Crianças. Na Feira do Bosque, além dos tradicionais expositores com artesanato, gastronomia, moda e antiguidades, você poderá conferir várias atrações culturais.

Hora: Das 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz - Rua Kame Takayassu c/ Rua das Folhagens. Bairro Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc

Em duas sessões, Nano Elânio embala o público com sua contação de história. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Farol da Lagoa

Neste domingo tem forró com Flor de Pequi e participação do Forró no Escuro.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Antônio Marquês, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Couvert a partir de R$ 20,00

Saraguá Noite no Teatro

O Capivas abre as portas para sarau, apresentações artísticas, de teatro e músicas regionais. O evento promete uma série de performances apresentadas por vários artistas e grupos num espaço aberto para prestigiar e fomentar os trabalhos dos artistas locais.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Ingressos a partir de R$ 5,00

