Gastrota recebe primeira churrascada em dezembro

O parque gastronômico Gastrota, receberá no próximo dia 7 de dezembro, sua primeira churrascada que contará com a presença de três renomados churrasqueiros do Brasil. Evento acontecerá no estacionamento do food truck do Gastrota, no bairro Tiradentes.

Segundo o organizador do evento, campo-grandense e churrasqueiro experiente, Tico Xavier, será montado no espaço do Gastrota uma mega estrutura para receber todo mundo, para degustação das sete estações de carne que incluem: Fogo de chão com costela, porco e cordeiro; Estação com picanha, Ancho, flat iron, cupim, ponta de peito e lingüiça, e outra de brisket e defumação.

Para animar o evento a organização trará atrações regionais marcada pela Banda Naip, a dupla João Aroldo e Betinho, Grupo Top Samba. Com a Dj Natália Albuquerque agitando os intervalos.

Tico Xavier, conta que o evento está sendo organizado com objetivo de promover a churrascada no Mato Grosso do Sul. “Faz quatro meses que o evento está sendo planejado, tenho experiência de evento desde muito jovem”, explicou o churrasqueiro que também participa do “Churrasco do Teló” que viaja por todo o Brasil assando carnes em eventos similares.

O churrasqueiro conta que está positivo para a receptividade dos sul-mato-grossenses. “MS é um estado muito forte na pecuária, então a gente quer implantar na cabeça de todo mundo a participação, porque é pouco desenvolvido este tipo de churrascada no Estado, mas está estourado em todos o Brasil’, afirmou.

Tico ainda declarou que esse é o primeiro evento desse porte e que tem pretensão de fazer uma vez por ano na capital.

Outros três assadores renomados, também estarão na churrascada, são eles Rômulo Morente e Pedro Spadaro, ambos de São Paulo e Lamonnyel Vieira de Cuiabá.

Serviços:

O evento será Open Food de todas as carnes, onde a pessoa compra o ingresso e pode se alimentar de todas as carnes. O evento começa 12h e segue até 19h.

O ingresso está no 2° lote de vendas, custam R$ 80 e podem ser adquiridos no próprio Gastrota, na rua Marquês de Pombal, 1711, no bairro Tiradentes. Na Havanna Café que fica dentro do Shopping Campo Grande e também no restaurante Hashi, localizado na rua José Antônio, 1100.

Estrutura que será montada no evento.

