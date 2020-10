George Henrique e Rodrigo e Arnaldo Antunes fazem live hoje

As lives tomaram conta das plataformas de stream e ainda continuam como aposta principal dos artistas. Enquanto shows não são permitidos por causar grandes aglomerações, as transmissões ao vivo servem tanto para manter contato com os fãs, quanto arrecadar doações beneficentes.

Confira as lives programadas para este sábado (3)

The Fevers - 18h30

Link

Arnaldo Antunes com participação de Vitor Araújo - 19h

Link

George Henrique e Rodrigo - 20h30

Link

Teresa Cristina - 20h

Link

Sandra de Sá - 21h - Transmissão paga

Link

