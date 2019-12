Gigantes do MS marca nova temporada de ouro das violadas

A 1ª edição do Gigantes do MS está com tudo pronto para receber e encantar o público que prestigiar o evento. Nesta sexta-feira (6), a partir das 20 horas, a Green Pepper Espetaria vai se transformar no templo da música sertaneja, com uma super estrutura montada e preparada para qualquer surpresa climática. Para a isso, contará nesta estreia com a presença das duplas João Haroldo e Betinho, Patrícia e Adriana e Victor Gregório e Marco Aurélio.

Um dos eventos mais esperados pelo público que aprecia o sertanejo, Gigantes do MS, marca a volta das grandes violadas que transformaram o Estado em um celeiro de importantes nomes no cenário nacional. Para quem curte os clássicos do sertanejo é um prato cheio. Quem já se emocionou com “24 horas de amor”, “Boate Azul” ou “Ainda ontem chorei de saudade”, vai poder repetir a dose em alto e bom som.

Para os fãs das três duplas, vai ter “Aprendi a esperar”, “O mais fraco Coração”, de Patrícia e Adriana, “Coração idiota”, “Pode voltar paixão”, de João Haroldo e Betinho, e ainda “Você de Volta” e “Labirinto”, de Victor Gregório e Marco Aurélio. Estas são apenas algumas das músicas que certamente vão animar a plateia. Além de prezar pela qualidade musical, outro detalhe é a estrutura. Como existe possibilidade de chuva, o evento contará com uma tenda show, coberta e com piso. E para melhor acomodar o público, pista, bangalôs e bistrôs.

O lançamento do Gigantes do MS servirá como um termômetro para as próximas edições em 2020. A ideia é que a violada seja bimestral e com a possibilidade de realizar ao longo do ano uma maior, com a presença de um convidado nacional. “Além da presença das três duplas, o evento terá ainda a participação de uma dupla regional para abertura e que representará o novo momento sertanejo do Estado”, explica o produtor musical da violada, Victor Gregório.

O Gigantes do MS conta com o apoio da Capital FM, Start Stands e Eventos, Amapil Táxi Aéreo, Tendência Estrutura para Eventos, O Lenhador e Pé de Verso. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser encontrados na 262 Kustom Shop do Shopping Campo Grande; na loja O Lenhador, da Rua 13 de Junho, 945; e nas duas unidades da Green Pepper Espetaria, na Av. Afonso Pena, 5668 e Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20. Mais informações pelo (67) 99826-0708.

Serviço:

O que: Gigantes do MS

Data: 6 de dezembro (sexta)

Horário: 20 horas

Atrações Musicais: Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e João Haroldo e Betinho

Valor do ingresso: R$ 50 - 3º lote

Pontos de venda: 262 Kustom Shop do Shopping Campo Grande; na loja O Lenhador, da Rua 13 de Junho, 945; e nas duas unidades da Green Pepper Espetaria, na Av. Afonso Pena, 5668 e Av Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20.

Informações: (67) 99826-0708

