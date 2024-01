Hoje é dia de feira! Capital sedia quatro feiras na cidade neste sábado

Está sem saber o que fazer neste sábado (6), em Campo Grande? O JD1 Notícias preparou algumas dicas. Tem programação de quatro feiras na cidade, para todo gosto, além de shows sertanejo, samba e pré-carnaval.

Confira as dicas:

Feira Explosão - Gastronomia, moda sustentável, e artesanato. São apenas alguns dos itens que terá na Feira Explosão, que irá reunir diversos brechós na Morada dos Baís, ponto histórico de Campo Grande. Será das 08h às 13h, na Morada Dos Baís, localizada na Av. Noroeste, 5138. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - Em mais uma edição da Feira Arte com Missão, o sábado é dia de pastel na Vila Sargento Amaral, que conta ainda com expositores levando arte, moda, gastronomia e artesanato. Será às 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

1° Grito de Carnaval da Bateria Filhos de Jorge - O carnaval em breve está por aí e a Bateria Filhos de Jorge fará seu 1° grito de carnaval. Com entrada gratuita, a festa terá matinê para as crianças, sorteio de brindes, praça de alimentação e muito mais. A partir das 15h, na Rua Sabino José da Costa, 890. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum – A Praça do Preto Velho recebe a primeira edição da Feira Ziriguidum neste sábado (6). Com apresentação de Romilda Pizani, tem show de Marta Cel, Angelique, Sandim e Banda, Tambor Ritmado, além de contação de histórias com Ciro Ferreira. Fora as atrações, o público ainda pode conferir gastronomia, artesanato, moda e arte com os expositores. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, localizada na Av. Fábio Zahran. Entrada é gratuita.

Quem Sabe Faz Acústico - Esta é a 2ª edição deste evento que é voltado para que ama um sertanejo. As duplas Patrícia e Adriana, Fred e Victor e Thalles e Rafael são as estrelas da noite. A partir das 16h, na Rua Luiz Charbel, 510. Ingressos: (67) 9 9300-6100.

Cidade do Natal - No sábado tem rock nacional com a banda Haiwanna na Cidade do Natal, às 19h, seguido da Parada Natalina, às 20h30. Será das 17h às 22h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Nossa Praia - Fim de semana tem festa estilo "pé na areia" no Bosque dos Ipês com a dupla Zé Lucas e Benício. Começa às 18h, no Shopping Bosque dos Ipês.

Feira de Anhanduí – EM ANHANDUÍ - A primeira edição de 2024 da Feira de Anhanduí irá acontecer neste sábado (6), e promete levar aos moradores e visitantes, uma variedade de produtos, que vão desde itens da agricultura familiar até guloseimas e artigos de artesanato. A partir das 18h, na Rua Mairipora, 986. Entrada é gratuita.

Samba no Vexame - E tem roda de samba do Caramelo no bar Vexame neste sábado. A partir das 20h, na Av. Calógeras, 3.100. Entrada: ingressos a partir de R$ 15,00.

Confira também a programação na cidade para este domingo (7).

Deixe seu Comentário

Leia Também