Mais um sextou! Fim de semana tem feiras, roda de samba e chá revelação das renas

Sextou, de novo! O segundo fim de semana de outubro em Campo Grande promete uma programação mais que especial. Tem feiras ao ar livre, roda de samba e muita programação para as crianças! Veja a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Dia das Crianças na Vila Morena - Em homenagem ao Dia das Crianças, a Vila Morena está com brinquedos infláveis, quadra de sabão, cama elástica, trave de futebol, parede de escalada, touro mecânico, oficinas e apresentações. Segue até às 21h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

5º Eteca - O encontro de teatro entre crianças acontece nesta sexta-feira e está com uma programação recheada para toda criançada se alegrar neste final de semana. Às 19h será a vez do Grupo Casinha se apresentar com Elise Geovanna Romani, Dalton Lemos, Olívia Brasil, Otto Brasil e Vitor Luiz Maia. Também às 19h, a Palhaça Rubra e Carol Bahíense, de São Paulo apresentam "Encanto Cantado". Grupo Casa fica localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - A edição desta sexta será animada ao som da cantora Angelique, diversão para as crianças com a equipe da Brinquemania, oficinas de desenho para colorir, além dos food trucks. O espaço também é um ponto de descarte de eletrônicos, viu? Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Halloween Rock in Libras - Em mais uma edição do projeto Rock in Libras, Brandes Band se apresentará em uma festa de Halloween, com o lema "O que não só se ouve, como também se sente", a apresentação garante acessibilidade em Libras durante o show. A partir das 17h, no Hop Panda, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: couvert artístico de R$ 10.

Sesc Geek - A programação Geek do Sesc trará o mundo das histórias em quadrinhos, mangás, animes, filmes e séries para Campo Grande. A programação toda tem competições de Fifa23, Just Dance 2023, Smash Bros. Ultimate, Random K-Pop, além de concurso de cosplay. A seletiva para o Just Dance começam a partir das 17h, e é preciso realizar inscrição prévia neste link. Haverá premiação para os primeiros colocados. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

"Senhora P" - No Palco Giratório do Sesc Cultura, a atriz, diretora e professora de teatro Adriana Lodi, do Distrito Federal, realiza o monólogo que dialoga sobre violências contra mulheres e discute as multiplicidades. Será às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

"Por Acaso" - Nesta sexta-feira, o palco do Teatro do Mundo trará artistas com backgrouds, culturas e referências diferentes, que representam a riqueza da miscelânia brasileira. A apresentação mistura samba, soul, jazz, música afro e portuguesa com o intuito de entregar um show diversificado. Ton Alves, Renata Sena, Ariadne, Júnior Matos e Thamires Mulatinho serão os responsáveis por levar o público a uma viagem sensorial e de fortes emoções. Está marcado para às 20h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 30.

Made in Samba – Edição Samba Soul - A ideia é celebrar a música regional e autoral, rompendo as fronteiras musicais que separam o pagode de outras expressões artísticas da cena musical de Campo Grande! Vai ter Karla Coronel, André Stábile, Silveira, Bortoti e DJ Japão. Classificação: 18 anos. Começa às 19h, no Santa Teresa Botequim, localizado na Av. Noroeste, 1.232. Entrada: confirmar pelo (67) 99204-9845.

SÁBADO

5° Eteca - No encontro de teatro entre crianças, a programação deste sábado iniciará na contação de histórias com o Grupo Casa na apresentação "Dona Joaninha e o Eclipse Solar", às 9h, seguido pela apresentação "Água do Rio que corre pro mar", com a Cia D'água na Peneira, que fará uma vivência musical para bebês, às 10h. Às 18h, o Grupo Casinha, com Ana B., Maria Clarice e João de barro se apesenta. Também às 18h, a Cia Dançurbana apresenta "Kzuu". Para finalizar a programação, o teatro Grupo Casa realiza o espetáculo "As Preciosas". Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Dia das Crianças na Vila Morena - Em homenagem ao Dia das Crianças, a Vila Morena terá brinquedos infláveis, quadra de sabão, cama elástica, trave de futebol, parede de escalada, touro mecânico, oficinas e apresentações. Será das 9h às 21h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Tindolelê - O contador de histórias Edu Brincante, com a participação da cantora Gabi Barros realizará um espetáculo especial para bebês e crianças neste sábado. A apresentação reforçará o vínculo afetivo com as famílias e busca envolver os pequenos com o encanto e riqueza da infância brasileira. Será às 10h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - Neste sábado, o Sesc Geek terá encontro de cosplay, competições de Fifa23, Just Dance 2023, Smash Bros, Ultimate, Random K-pop e concurso de cosplay. A partir de 10h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - A feirinha São Chico trará apresentações de Lucy, Rhaysla e Rodrigo Bezerra na direção do palco. No evento serão dezenas de expositores com gastronomia, artesanato, moda e antiguidades. Será das 15h às 21h, no Palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Sesc Infantil - A programação começa com a oficina especial semana da criança, com o tema “O Brinquedo do balanço”, para crianças com idade acima 5 anos. Para isso, é necessário trazer de casa: uma caixa de sapato, uma cola branca, uma tesoura sem ponta, um pincel largo e um fino, além de uma caixa de canetinha hidrocor. Em seguida, tem Nano Elânio e banda brincante em uma apresentação especial para as crianças, que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. A partir das 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc – Em duas sessões, quem comanda a diversão do Espaço Sesc é a New York Cirkus. Assim como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela capital Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Bolonhesa e sua Trupe - Neste sábado tem apresentação de Pinóquio por Bolonhesa e sua Trupe, de graça. Começa às 16h, no Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Chá Revelação - Depois do sucesso do casamento do sr. e da sra. rena, no Natal de 2022, Campo Grande será palco do “chá revelação”. No sábado, o público poderá escolher o nome da “reninha” que está a caminho. A programação faz parte da Semana da Criança, evento da Prefeitura que vai ocupar os altos da Avenida Afonso Pena. Está marcado para às 17h, na Vila Morena (antiga Cidade do Natal). Entrada é gratuita.

Bêbados Habilidosos - Sábado tem Bêbados Habilidosos no Tap Room da Canalhas Cervejaria. Começa às 17h, na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: a partir de R$ 20.

Roda de samba da Vila - É a Escola de Samba Vila Carvalho animando todo mundo! Cristian Oliver e Grupo Humildemente vão tocar. A partir das 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Banda V-12 - Com muita música boa, a banda V-12 será a atração da noite no restaurante Old Sheep. A partir das 19h, na Avenida Ministro João Arinos, 527.

DOMINGO

5º Eteca - No domingo (15), encerrando a programação do Encontro de Teatro entre Crianças, tem apresentação de Requebra Torto, do Circo Cia Apoema (MS), roda de conversa mediada por Ligia Prieto sobre literatura para criança e a criação de uma nova história, e a Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, fecha o Festival com a apresentação do espetáculo "Tatá e o Travesseiro", no teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

Veja a ordem das apresentações:

9h – Requebra Torto – Circo Cia Apoema (MS)

10h – Roda de conversa “Arte para crianças: Como escrever uma nova história?” com Jaceguara Dantas, Tânia Souza e Bianca Resende. Mediação Ligia Prieto.

18h – Grupo Casinha com Duda Rosa e Vini Gomes

18h – Tatá – o Travesseiro – Teatro com a Cia Artesanal (RJ)

Hora: 9h, 10h (Grupo Casa); 18h (Teatro Glauce Rocha)

Dia das Crianças - A Vila Morena encerra a programação especial para a criançada com brinquedos infláveis e muita brincadeira. Será das 9h às 21h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Feira do Bosque - A edição do mês de outubro é em comemoração ao Dia das Crianças. Na Feira do Bosque, além dos tradicionais expositores com artesanato, gastronomia, moda e antiguidades, você poderá conferir várias atrações culturais. Será das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Domingo, 15, em duas sessões, Nano Elânio embala o público com sua contação de história. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”. Será às 15h e às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Farol da Lagoa - No domingo tem forró com Flor de Pequi e participação do Forró no Escuro. A partir das 17h, na Rua Antônio Marquês, 537. Entrada: couvert a partir de R$ 20,00.

Saraguá Noite no Teatro - O Capivas abre as portas para sarau, apresentações artísticas, de teatro e músicas regionais. O evento promete uma série de performances apresentadas por vários artistas e grupos num espaço aberto para prestigiar e fomentar os trabalhos dos artistas locais. A partir das 17h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: ingressos a partir de R$ 5,00.

