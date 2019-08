Marcos e Belluti fazem show gratuito nesta quinta, em Campo Grande

Saiba Mais Fim de Semana Distrito 67 Music Festival chega em setembro com CPM 22

A dupla sertaneja Marcos e Belluti, abre a 14ª edição do Festival de Sobá, com show gratuito nesta quinta-feira (8), na Feira Central de Campo Grande.

O festival, promovido pela Feira Central, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, acontece de 8 a 11 de agosto e integra a programação de festividades de 120 anos de Campo Grande. A entrada é gratuita.

A programação segue até o dia 11 de agosto com a apresentação da banda The Fevers, também com entrada gratuita.

Programação:

- 08 de agosto: abertura oficial do 14º Festival do Sobá às 19h30, com presença de autoridades, apresentações regional e japonesa, a tradicional cerimônia do saquê e show de Marcos e Belutti, com entrada franca.

- Atrações diárias imperdíveis: tradicional Cozinha Show, exposições de orquídeas e flores, artefatos de decoração e bonsai, produtos da Parada Nerd, concurso de Cosplay e apresentações culturais regionais de municípios vizinhos, amigos que fazem parte da rota turística Caminho dos Ipês: Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Corguinho e Taboco.

- Grande novidade: exposição de carro oficial do Rally do Sertões, com sorteios.

- O 14º Festival do Sobá encerra no dia 11 de agosto, com show da banda The Fevers

