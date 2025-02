Onde curtir o sábado? Hoje tem Feira de Antiguidades e pré-Carnaval na Capital

SÁBADO

Feira de Antiguidades - A antiga e tradicional feira de antiguidades volta para a Praça Ary Coelho. Será das 8h às 15h, na Praça Ary Coelho. Entrada é grátis.

Feira de Adoção de Pets - Para quem está procurando um novo parceiro fiel para todos os momentos, o Projeto Vida Animal realiza a Feira de Adoção de Pets. Para adoção serão disponibilizados cães e gatos, filhotes e adultos, de diversas raças. Todos os filhotes são vacinados e vermifugados e os adultos são castrados e vermifugados. Será 14h às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada é grátis.

Bloco “Tá dando Pinta” - Os Renê, Bruandra, LadyAfroo e Fábio Jara vem com muita música para o bloquinho de sábado para celebrar a diversidade e a inclusão da comunidade LGBTQIA+. As performances são atrações confirmadas com Biajog, Dani, Gussi e Lekita. Será das 15h à 00h, na Praça Cuiabá. Entrada é grátis.

Esquenta Capivara Blasé - Último ensaio antes do carnaval, o bloco vem com Karla Coronel e Silveira para animar o sábado. Será das 17h às 23h, na Esplanada Ferroviária, localizada na Av. Calógeras, 3143. Entrada é grátis.

Pré-carnaval - B loco Eita! - A Cervejaria Capivaras está em clima de carnaval com o Bloco Eita! neste sábado. Começa às 17h, no Capivaras Cervejaria. Entrada: portaria R$ 10,00.

Espetáculo “Dom Quixote de La Mancha” - A Turma do Bolonhesa promove mais uma apresentação da peça “Dom Quixote”, com apoio da Fundação de Cultura de MS. O evento é livre para todos os públicos. A partir das 17h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Bando do Velho Jack - A Cervejaria Canalhas traz MPB e rock nacional com o Bando do Velho Jack, abertura de RogerSimons. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. A partir de R$ 50,00 ingressos pelo site.

Sócios Band Special Rock Night - Show nostálgico com relembrando pop e rock nacional. Com sons de Lulu SAntos, Paralamas do Sucesso, Ana Carolina, Almir Sater. Começa às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

Sarau do Belchior - Cultura do Modão Sertanejo relembra sucessos da música sertaneja, se autodenominando como evento para os 30+ da Capital. Começa às 19h, no Parque Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320. Entrada: a partir de R$ 55,00 ingressos pelo site.

Vem Morena - O Forró será a noite toda, com a presença do grupo rolê da dança, o Arena traz Flor de Pequi para agitar a noite. Será das 19h até 00h30, na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145. Entrada: a partir de R$ 25,00 ingressos antecipados pelo núemero (67) 99215-7610).

Pré-Carnaval Cordão Valu e Igrejinha - O Cordão Valu convida todo o público para a quadra da Escola de Samba Igrejinha para uma folia de pré-carnaval, ao som do grupo Sambacaos e da Bateria Absoluta da Igrejinha. A partir das 19h, na Quadra da Igrejinha, localizada na Av. Ernesto Geisel, 5982. Entrada: antecipados a R$ 15.

Eletronicuzinho - O DJ André Garden agita a sexta-feira com eletrônico no Vexame bar. A partir das 20h, no Vexame, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: confirmar no local.

Coldplay Cover SP - Cover da banda de rock e pop Coldplay vem para Capital em uma única apresentação, show 100% sincronizado com telão, caracterização e sonorização com a banda Cover Up. A partir das 20h, no Blues bar, localizado na 15 DE NOVEMBRO, 1186. Entrada: a partir de R$ 35,00 ingressos pelo site.

Pra Sempre, Cringe - Evento para os millennials ao som das melhores dos dos anos 80, 90 e 00' no Mirante Pub, com distribuição de doces anos 90 ao som de ragatanga. Começa às 22h, no Mirande Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

