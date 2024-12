Primeiro fim de semana de dezembro tem Stand Up, dança e feiras na Capital

Primeiro fim de semana de dezembro e Campo Grande tem vários eventos. Tem show de comédia com Emerson Brito, Som da Concha, tributo a Lagum, Legião Urbana, Cazuza e Cássia Eller. Tem também apresentações de dança, exposições de arte e feiras, e até aula de yoga. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

"Entre o Céu e a Terra" - A exposição tem 87 obras de 19 artistas autodidatas, com ambiente imersivo e tons de azul, que remete ao céu. A temática envolve o universo das crenças religiosas e mitos do folclore brasileiro. Até às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Badminton - Quem quer praticar esta modalidade olímpica, agora pode joga no Norte Sul Plaza. Até às 22h, na Praça de Eventos do Norte Sul Plaza. Entrada: consultar na bilheteria.

Quintal Sesc - Nesta edição, o evento celebra o ‘Dezembro Verde’, mês de conscientização sobre o abandono de animais. Entre as atrações está gastronomia, brincadeira para crianças, apresentação circense e pop-rock nacional com Caio Mendes. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Natal na 14 De Julho - As luzes e a decoração de Natal na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, serão inauguradas hoje (6). As famílias estão convidadas para prestigiar a largada para as festividades natalinas de 2024. A partir das 18h, na Rua 14 de Julho ao lado da Praça Ary Coelho.

Exagerados - Um tributo Cazuza e Cássia Eller, com apresentação de Bortoti e Beca Rodrigues. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: R$ 25, pelo site.

"Eu Vi um Menino Correndo" - Este espetáculo celebra os 10 anos do Sesc Lageado e promete emocionar com uma homenagem à trajetória da instituição. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita.

Rodeio em Touros - Neste fim de semana, tem as finais do laço comprido e de rodeio em touros. A partir das 19h, no Parque do Peão. Entrada: ingressos a R$ 20, pelo site.

Mostra de dança - Evento que marca o encerramento do ano da Kpoplace e promete performances incríveis. A partir das 19h, no Kpoplace, localizado na Av. Júlio de Castilho, 168. Entrada: R$ 10, pelo site.

Coral Canto em Campo Grande - Apresentação natalina no Shopping. Será às 19h30, no Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Stand Up - O comediante Emerson Brito apresenta o show “Sociedade Sensível”. Está marcado para às 19h30, no Recanto Restaurante, localizado na Av. Três Barras, 2750. Entrada: R$ 10.

Legião Urbana Tributo - A banda que homenageia o Legião Urbana celebra 20 anos de carreira. Começa às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 35, pelo site.

Lagum - Bandas e artistas convidados apresentam os grandes sucessos de Lagum. A partir das 20h30, no Quokka Bar-Becue, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3640. Entrada: R$ 25, pelo site.

SÁBADO

Encontro de Brechós – Com cerca de 40 expostivores, este será o último encontro do ano. Será das 8h às 15h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Lambe-lambe - Oficina de lambe-lambe, cartazes e pôsteres colados em espaços públicos, “Olhares Protagonistas”, com o artista Léo Mareco. Será das 9h às 10h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, 453. Entrada é gratuita.

Badminton - Quem quer praticar esta modalidade olimpica, agora pode joga no Norte Sul Plaza. Será das 10h às 22h, na Praça de Eventos do Norte Sul Plaza.Horário: 10h às 22h. Entrada: consultar na bilheteria.

Feijoada Beneficente - O lucro da venda desta feijoada será revertido em Prol à menina Maria Valentina. Para consumo no local, é necessário levar pratos e talheres, e será servido marmitex. Será das 11h30 às 14h, no Salão de Festas da Igreja São Francisco de Assis. Entrada: convites limitados, por R$ 40, pelo WhatsApp (67) 98121-9433.

Leilão Direito de Viver - Com show de Almir Sater, o leilão tem mais de 1500 animais e show com Almir Sater, em prol ao Hospital do Amor. A partir das 11h, na Terra Nova Eventos. Entrada é gratuita.

"Ziraldo e suas histórias" - Releitura criativa das histórias “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “O Menino Marrom”, de Ziraldo, serão apresentadas neste sábado. Começa às 16h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita.

Bairro Amambai 103 anos - A festa tem atrações culturais como a Bateria Furia do Tigre, Feira do Coletivo de Mulheres Empreendedoras, espaço kids, Gibiteca, cama elástica, brechós, artesanato e um corredor gastronômico. Será das 16h às 22h, na Praça Cuiabá. Entrada é gratuita.

Lançamento do Carnaval - Em comemoração ao Dia Nacional e Municipal do Samba, as escolas de samba apresentam os enredos que vão embalar o Carnaval de 2025. A partir das 17h, no Teatro Arena Horto. Entrada é gratuita.

Feira Coopharádio - 39ª edição da feira vai celebrar o Natal com dança do grupo King’s Joy, cantatas natalinas, rock com Gustavo Tonamy, dança árabe e pop com Leo Maciel. haverá arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Será das 17h às 22h, na Praça V. Entrada é gratuita.

Bando do Velho Jack - O grupo promete uma noite eletrizante de Rock n’ Roll, muita música boa e chope gelado. Começa às 19h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668.

Nomads 10 anos – Celebração dos 10 anos da banda, com clássicos de Metallica, Black Sabbath, Megadeth, Sepultura. Antigos integrantes participarão do show. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: R$ 15, pelo site.

Rodeio em Touros - Neste fim de semana, tem as finais do laço comprido e de rodeio em touros. Música é por conta do grupo Chama Campeira. A partir das 19h, no Parque do Peão. Entrada: ingressos a R$ 20, pelo site.

Vizinhança na Praça - Serão exibidos quatro filmes produzidos em MS: Fujona – Em Busca da Liberdade, Campo Grande das Araras, Retrato do Artista Quando Coisa e Delongas. O evento tem intérpretes de Libras e pipoca de graça. Começa às 19h, na Praça do Jardim Carioca, localizada na Rua Diome Rosa Pires, s/n. Entrada é gratuita.

Sertanejo Respira - Show com a dupla Fred e Fabrício, com três horas de duração, e participação de convidados especiais. A partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, 320. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

DOMINGO

Aulão de yoga - Todo segundo domingo do mês, a associação Yoga para Todos oferece aulões de yoga gratuitos por Campo Grande. Neste domingo, a parada é no Bosque da Paz. Começa às 9h, no Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Perifeirarte - Em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cidadania, lideranças comunitárias e a Feira do Bosque, esta edição tem cerca de 80 expositores. A partir das 16h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Som da Concha - Nesta edição, o cantor Dagata se apresentará com o show “Vela, Fogo e Pavio” e a Banda V12 traz o espetáculo “Entre Máquinas e Nuvens”. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Rodeio em Touros - Neste fim de semana, tem as finais do laço comprido e de rodeio em touros. Música é por conta de Fábio Cunha e Batidão. A partir das 19h, no Parque do Peão. Entrada é gratuita.

