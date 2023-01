Primeiro 'sextou' do ano: Circo e Grito de Carnaval agitam a Capital

O primeiro sextou de 2023 está bem agitado em Campo Grande! A Agenda Cultural do JD1 está recheada de eventos para curtir com a família e amigos. Tem a estreia de Circo dos Sonhos, apresentações culturais, espetáculos para a criançada e a Cidade do Natal que vocês já conhecem. Também não poderia ficar de fora o primeiro Grito de Carnaval que vai rolar na Capital. Confira toda a programação:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - Nesta sexta, o Quintal Sesc volta com muita programação cultural e diversão para toda a família. Vai ter apresentação da Cia Teatro do Mundo, espetáculo de Mago Tom Circense e karaokê musical, com Kely Zerial. Será às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Cidade do Natal - O espaço segue com diversas atrações até 15 de janeiro. A Parada Natalina segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. Será às 17h, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - Estreia do Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota na capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o público vai curtir o grande espetáculo “Alakazan, a Fábrica de Chocolate”. Alegria, magia e diversão para toda a família! A sessão única de hoje será às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: Compre aqui.

1° Grito de Carnaval - Já era hora! Com Rainhas de Bateria, apresentação de Gaga Funkeira, Nuala Lobo, Fabio Jara, Black Barbie e Léo Subtil, o Bonde das Sereias realiza o grito de Carnaval para se preparar para a maior folia do ano. Será às 23h, no Non, localizado na rua Pimenta Bueno, 127. Enrtada: 2º Lote a R$ 15,00.

Sokafofo - Festa com pop, funk, eletrônico, terá Pablo Pacheco, Tabata James, Countt e Raphis. Está marcado para às 23h, na rua Dr. Temístocles, 112. Entrada: a partir de R$ 10,00.

Valsa n°6 - De Nelson Rodrigues, na peça com Tauanne Gazoso e direção de Fernando Lopes, a narrativa retrata as lembranças de uma adolescente assassinada enquanto ouvia Chopin. Será às 20h, rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 20,00.

Akasha Fest - Festa chega a sua terceira edição com Spassiba, Roger Jordan, One Life One, Diego DS e Santo de Casa. O econtro será a partir das 18h, na rua Dr. Zerbini, 464. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Cidade do Natal - O espaço segue com diversas atrações até 15 de janeiro. A Parada Natalina segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. Será às 17h, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - Estreia do Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota na capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o público vai curtir o grande espetáculo “Alakazan, a Fábrica de Chocolate”. Alegria, magia e diversão para toda a família! A sessão única de hoje será às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: Compre aqui.

Espaço Sesc no Norte Sul Plaza - Neste sábado, o Espaço Sesc, do Sesc Cultura, inaugura a programação infantil de 2023. Vai ter duas sessões do espetáculo “Iludidamente”, com Mago Tom. A peça vai mostrar para a criançada a “mágica cômica”, com clássicos e releituras de truques já conhecidos. Um dos atos é o “Tereré”, inspirado em um clássico do ilusionismo conhecido como Cone e Bola. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza (no corredor em frente à Marisa). Entrada é gratuita.

Flash Baile de Verão 2021 - Choperia Toda Hora apresenta a “Volta das Férias” com flash back das 21h até às 23h30 e um bailão com Eco do Pantanal até às 4h da manhã. O rolê está marcado para às 20h, na rua Brilhante, 3045. Entrada: R$ 10,00.

Capricorn - Festa celebra o signo Capricórnio com presença do DJ Rodolfo Bravat, além de Rodrigo Gel, DJ Rei, Alvin, Heder e leitura de tarôt com Rafa Spears. Será a partir das 23h, no Non. Entrada: a partir de R$ 15,00.

Feirinha Bosque Caburé - Feira terá comércio, cultura, gastronomia, artesanato e ações de meio ambiente. Mais uma opção para toda família curtir. Acontecerá das 18h às 22h, no Bosque Caburé, localizado na rua Antônio João Escobar, 404. Entrada é gratuita.

SoulRa - Laricas Cultural recebe novamente a cantora e rapper SoulRa, direto de Dourados, com sua música envolvente. Terá também apresentação da DJ Gabis. Será às 17h30, na rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: a partir de R$ 15,00.

Valsa n°6 - De Nelson Rodrigues, na peça com Tauanne Gazoso e direção de Fernando Lopes, a narrativa retrata as lembranças de uma adolescente assassinada enquanto ouvia Chopin. Está marcado para às 20h, na rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 20,00.

DOMINGO

Cidade do Natal - O espaço segue com diversas atrações até 15 de janeiro. A Parada Natalina segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. Será às 17h, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - Estreia do Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota na capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o público vai curtir o grande espetáculo “Alakazan, a Fábrica de Chocolate”. Alegria, magia e diversão para toda a família! A sessão única de hoje será às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: Compre aqui.

Sesc no Bosque - Sandim se aventura nas ondas do reggae com influências da MPB e do samba rock. Acontecerá das 12h às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc Norte Sul Plaza - Tem espetáculo infantil Iludidamente com Mago Tom. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Valsa n°6 - De Nelson Rodrigues, na peça com Tauanne Gazoso e direção de Fernando Lopes, a narrativa retrata as lembranças de uma adolescente assassinada enquanto ouvia Chopin. Está marcado para às 20h, na rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 20,00.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também