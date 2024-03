Quintou?! Véspera de feriado tem Festival do Peixe, Páscoa da Família e música ao vivo

A véspera de feriado em Campo Grande promete ser agitada nesta quinta-feira (28). Além de uma programação especial de Páscoa, outros 'rolês' acontecerão na Capital. Confira:

Polícia Federal 80 Anos - A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul está realizando no Shopping Campo Grande, uma exposição fotográfica sobre seus 80 anos de atuação. São 12 painéis, com 24 imagens para homenagear a instituição. Começou às 10h e seguirá até às 22h. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - Nesta quinta-feira (28), o Sesc Geek receberá o campeonato de Naruto Storm 4, no PS4. O evento terá programação especial de campeonatos de jogos e concurso de cosplay de 23 ao dia 7 de abril. Para participar é preciso se inscrever presencialmente a partir de 18h. Começa às 16h, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição é gratuita.

Festival do Peixe e Feira Cristã - A 15ª edição do Festival do Peixe será realizada neste feriadão de Páscoa, de 27 a 31 de março. Nesta quinta-feira, será o primeiro dia de seletivas do 1º Festival de Música Cristã. Ainda no dia 28 tem show com cantor PG, ex-vocalista da banda de rock gospel Oficina G3, um sucesso dos anos 1990. Começa às 16h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Uataokê - Novo bar multicultural Campo-grandense, que une o colorido dos grafites, cerveja artesanal e quadra de basquete, o Uatahell promove o Uataokê para quem quiser soltar a voz, sem vergonha e até improvisar aquela coreografia descontraída. A partir das 18h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada é gratuita.

Caça aos ovos - Para celebrar a Páscoa com a criançada, o Shopping Campo Grande organizou uma série de atividades, com oficinas de máscaras e pintura e ainda Caça aos Ovos, com ponto de encontro inicial na loja Criamigos. Está marcado para às 18h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Som do Sesc - Marta Cel se apresenta no Som do Sesc desta quinta-feira. A artista traz em seu repertório um misto de black music, soul music em fusão com ritmos brasileiros como o samba. Começa às 19h, na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Páscoa da Família - Nesta quinta, às 20h, haverá espetáculo "A Origem da Páscoa", na Vila Morena. O evento Páscoa da Família se inicia às 17h30. Às 18h, a criançada poderá participar de uma divertida caça aos ovos. às 19h tem Encenação da Santa Ceia e às 21h, Parada de Páscoa. A partir das 17h30, na Cidade da Páscoa, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

