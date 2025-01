Sabadão tem Bloquinho dos Aquarianos, aula de Dança Flamenca e Mega Park na Capital

SÁBADO

Pilates Kids - Para movimentar o corpo e aprender uma atividade saudável, a Academia Fórmula oferece a aula Pilates Kids neste sábado, com duas turmas pela manhã. A atividade é direcionada para crianças a partir de 8 anos. As vagas são limitadas. É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande. Horário: 1ª turma: 8h às 8h30 / 2ª turma: 9h às 9h30, no Shopping Campo Grande. Entrada é grátis.

Aula Experimental de Dança Flamenca - Quem sempre sonhou em aprender a dança flamenca e seu ritmo marcante terá uma oportunidade neste sábado, com uma aula gratuita promovida pela Companhia de Dança Embrujos de España. Começa às 9h, na Casa de Cultura, localizada na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Oficina de artesanato - Uma opção de divertimento para toda a família. Na Praça de Eventos, acontece a oficina de artesanato, que tem como público-alvo pessoas de todas as idades. Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente no aplicativo Norte Sul Plaza. Será das 14h30 às 16h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é grátis.

Mega Park - A diversão das férias está garantida com os brinquedos para toda família do Mega Park! O passaporte pode ser adquirido na entrada de cada atração. Das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: Passaporte a partir de R$ 50.

Dia de Brincar - Atividades especiais para a criançada de 3 a 13 anos. Brincadeiras nostálgicas com jogos de baixa complexidade, com a intenção que as crianças vivenciem experiências lúdicas e adaptadas a cada estação temática. Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente no aplicativo Norte Sul Plaza. Será das 15h30 às 18h, no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300. Entrada é grátis.

Larissa e os Pexe - A banda se apresenta na Lupland Biergarten. Quem abre o show é o Dj Tommy Menegazo. A partir das 17h, no Lupland Biergarten. Entrada: ingressos a partir de R$ 70,00 pelo site do Sympla.

Bloquinho dos Aquarianos – Esquenta do Copo - O Copo Bar dá start no clima carnavalesco com o primeiro esquenta de carnaval do ano. No som, vai ter Pagode do Tadeu e convidados. Começa às 18h, no Copo Bar, localizado na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Seven Sunset - Sábado tem eletrônico e rock no Seven Sunset, com a banda SEVEN e Dj’s Mblack. A partir das 18h, na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 35,00 pelo site no Sympla.

Grung is not Dead - Para reviver os clássicos do grunge, cervejaria apresenta a banda Foogha. Começa às 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a partir de R$ 40,00 pelo site do Sympla.

Sábadou na Igrejinha - Cultura e samba é a proposta da noite na escola de samba Igrejinha, com um show do Grupo DZ DIZAI, apresentação da Bateria Absoluta, performances das passistas 360º e show da Igrejinha. Começa às 19h, na Quadra da Igrejinha, localizada na Av. Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita até as 19h, após R$ 10,00.

O Tal do Forró no Zé Carioca 2 - Quem curte um bom forró não pode perder a apresentação do grupo O Tal do Forró neste sábado no Zé Carioca 2, bar em frente à Feira Central de Campo Grande. A partir das 20h, na Rua 14 de Julho, em frente à Feira Central. Entrada é gratuita.

Júlio Borba apresenta “Sete Cordas e Um Poema” - Um dos maiores violonistas de MS, Júlio Borba apresenta um espetáculo de música instrumental que transforma o violão em poesia. A partir das 20h, na Estação Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão do Melgaço, 177. Entrada: reservar pelo Whatsapp (67) 99696-9774.

Espetáculo “O Vendedor de Sonhos” - A peça é uma adaptação teatral do best seller de Augusto Cury, de mesmo nome, e conta com nomes como Mateus Carrier e Milton Levy no elenco, já tendo sido vista por mais de 300 mil brasileiros. Começa às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 70.

Antônio Porto - As canções que me formaram - O músico Antônio Porto faz uma trajetória com algumas canções autorais e outras em colaboração. Show intimista de voz e violão. A partir das 21h, na Rua Trindade, 401. Entrada: ingressos a partir de R$ 24,00 pelo Whatsapp (011) 9 9494 1316.

DJ Lipe Lourenço - Diretamente de Brasília (DF), o DJ Lipe Lourenço vai animar a noite na NON. Os ingressos são R$ 15 na categoria promocional, e R$ 40 no open bar camarote. Começa às 23h, no NON STOP Club. Entrada: ingressos a partir de R$ 15,00 pelo site do Sympla.

