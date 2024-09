Sabadão tem feira de brechós, teatros e Festival Afronta na Capital

Confira o que acontece em Campo Grande neste sábado!

Desapega CG - A feira de brechós terá mais de 100 expositores e peças a partir de R$ 2. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizada na Rua Jorn. Valdir Lago, 512. Entrada é gratuita.

1ª Semana de Moda Inclusiva - O evento destaca a moda para pessoas com deficiência, incentivando debates sobre acessibilidade e representatividade. A programação de sexta-feira inclui: Exposição “Um Olhar Atento às Pessoas” e Mercado de Moda (10h às 22h); a partir das 18h, Apresentação com DJ André Samambaia e Talk Show “Moda em Rodas”; às 19h tem Desfile Bocaiúva Moda Inclusiva e apresentação de dança do ventre; 19h30, Desfile do Prêmio Bocaiúva; e, às 20h30, apresentação “Um especial à Alzira Espíndola”, com Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury. Será das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festival Afronta - Atrações musicais vão dominar o centro a partir das 15h. A atris, cantora e compositora de samba, Leci Brandão chega a Campo Grande para agitar a noite. Participam também: Ilê Megemulebaonã, Silveira, Karla Coronel, Vadios67, Suburbanas, Isso é Ballroom MS, DJ Gabis, DJ Nyack (SP), Jéssika Rabello e CJ. Será das 15h a 00h, na Rua 14 de Julho. Entrada é gratuita.

Fulano di Tal - A companhia de teatro apresenta o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, peça que visita obras de Manoel de Barros e promete agradar crianças e adultos. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site.

Arena Rock Sound - A banda V12 apresenta versões de sucessos do U2 e Coldplay. A abertura é com a banda Seu Saraiva. A partir das 17h30, no Arena MS, localizado na Rua Marquês do Lavradio, 399. Entrada: ingressos por R$ 35, pelo site.

Folk Pulse - A banda Filho dos Livres, de Mato Grosso do Sul, anima a Cervejaria Canalhas com Folk Pulse. Quem abre a noite é o cantor Italo Cassio. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 30, no site.

Peça “A revolução das mulheres” - A peça de comédia, apresentada pelo grupo de teatro Senta que o Leão é Manso, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), é uma adaptação da peça do grego Aristófanes, do século V a.C. A partir das 19h30, no Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453. Entrada é gratuita.

Show “Lírios e Delírios” - O show inédito reúne os músicos Júlio Borba, Renã Nonnato e Rodrigo Teixeira em uma apresentação de música típica sul-mato-grossense, trazendo uma perspectiva original e contemporânea. A partir das 20h, no Teatro do Mundo, na Rua Barão do Melgaço, 177. Entrada: reservas pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Death Metal - A banda japonesa Neuróticos traz a turnê “Chaos and Death Brasil Tour 2024” para Campo Grande. Se apresentam também as bandas Nervochaos e Funeratus, de São Paulo. A partir das 20h, no Mirante Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 20, com retirada de ingressos pelo site.

Rodrigo Marques - O humorista chega a Campo Grande com o seu novo show "O Entusiata". Ele promete mostrar porque é considerado um dos maiores comediantes do país. Será às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo site.

Esteban e Beto Bruno - Esteban Tavares, ex-baixista da Fresno, e Beto Bruno, ex-vocalista da Cachorro Grande, se apresentem na capital com um repertório cheio de sucessos. A abertura é com a banda Redenção , em um tributo ao Fresno. A partir das 21h, no Garagi Eventos. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

