O sábado em Campo Grande está agitado. Veja os eventos que acontecem hoje na Capital para curtir com a família, amigos e até com a criançada!

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de brechós - A Plataforma Cultural se transformará em lugar imperdível para os amantes de moda sustentável e economia criativa. Com a participação de 21 brechós locais, o evento oferece uma ampla variedade de peças únicas, promovendo a moda circular e incentivando o consumo consciente. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Feira Inclusiva - A Feira Inclusiva chega com variedade de produtos, desde salgados, bolos, biscoitos, arroz carreteiro, até roupas, crochês e muito mais. O espaço destaca os empreendedores com deficiência e os pais de empreendedores com deficiência. É uma oportunidade de apoiar o empreendedorismo inclusivo e descobrir produtos únicos e de alta qualidade. Será das 9h às 11h, na Rua José Antônio, 1682. Entrada é gratuita.

Pátio Sesc - Neste sábado haverá uma experiência única no Pátio Central Shopping. O local abrirá as portas para as emocionantes batalhas do jogo “quem sou eu” e “karaokê livre”. Será das 10h às 13h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - A programação de sábado no Espaço Sesc é de jogos de tabuleiros, gincanas, pinturas em desenho e competição de xadrez. Será das 13h às 20h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira do Artesão - Neste mês haverá oficina de artesanato criativo. A programação para o sábado é de oficina de chaveiro amigurumi. É preciso que o participante tenha conhecimento básico de crochê. Para se inscrever é preciso fazer a doação de 2kg de alimento não perecível (exceto sal). Será das 14h30 às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição: pelo formulário.

Let’s Bora - Israel e Rodolffo, MC Daniel e Kamisa 10 agitam o Let’s Bora, festival que será realizado no Shopping Bosque dos Ipês. Abertura dos portões será às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$ 80, pelo site.

Lançamento de Livro - Autora Tati Sabadini estará em Campo Grande para o lançamento da obra “Segundo 19”. A escritora aborda sobre separação e autoconhecimento no livro. A partir das 17h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Mostra de dança do ventre - A Concha Acústica Helena Meirelles recebe a 15ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre. O evento deste ano traz a bailarina internacional Lurdiana Bellydancer, diretamente do Egito, para uma apresentação única. O espetáculo conta com aproximadamente 86 bailarinas e também terá a participação da cantora Dany Cristinne, que abre com um show. Começa às 17h30, na Concha Acústica Helena Meirelles do Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Sabadão baileiro - Fernando Rique e Grupo Fama, e Grupo Surungo Bueno se apresentam na Choperia Toda Hora. A partir das 20h, na Av. Brilhante, 3045. Entrada: R$ 20.

St. Patrick’s - Uma noite repleta de animação, chope verde gelado e toda a energia contagiante de uma festa típica da Irlanda. Assim será a celebração do St. Patrick's Day no Irlandês Pub. A música ao vivo ficará a cargo da DJ Gaiezza, da banda 4Ever e Gabriel Nooah, que fará apresentação especial com as melhores de Foo Fighters. A partir das 20h, no O Irlandês Pub, localizado na Av. Afonso Pena, 1650. Entrada: consultar na portaria.

Naip e Whisky de Segunda - O sabadão no Blues Bar será cheio de clássicos, com a banda Naip e Whisky de Segunda, levando o melhor do rock e do blues. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo site; venda na portaria também.

Tributo ao Iron Maiden - Show imperdível para os amantes do heavy metal: um tributo à lendária banda Iron Maiden. A apresentação será realizada pela banda Bighamster. A Monsters fará a abertura do show, garantindo uma noite de muita energia e metal. A partir das 22h30, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também