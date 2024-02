Sábado tem folia para a criançada e "esquenta" de Carnaval na Capital

O primeiro final de semana de fevereiro chegou, e junto dele a Capital já se prepara para o clima de Carnaval. Com blocos de rua, feira e muito mais, o sábado (3) promete atividade para toda a família. Confira a Agenda Cultural para hoje:

Feira Explosão - Com diversidade de produtos, desde artesanato e moda até opções gastronômicas, plantas e brinquedos para a criançada. Será das 9h às 17h, na Orla da Morada dos Baís, na Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Bloco As Depravadas - Será das 09h às 13h, na Rua Barão do Rio Branco entre 13 de Maio e 14 de Julho. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A feira mensal de brechós da capital tem nova edição neste sábado. São mais de 15 brechós colocando à venda peças para todos os estilos. Haverá também música ao vivo, venda de bebidas e diversas delícias de food truck. Será das 15h às 20h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Folia - Para começar, um esquenta de carnaval especial anima os visitantes com a apresentação de representantes das escolas de samba de Corumbá. A festa será comandada por 15 ritmistas, mestre-sala, porta-bandeira, estandarte, Bloco dos Palhaços, passistas e Ala das Pastoras, que irão presentear o público com marchinhas e muita diversão. As apresentações ocorrem por todo o shopping. A partir das 16h.

Recreação e Pinturinha - Para a galera criativa, as atividades das oficinas são ótimas opções, sempre a partir das 16h. A participação é gratuita, mas é necessário doar itens escolares que serão destinados a entidades assistenciais.

Esquenta de Carnaval - No Shopping Norte Sul Plaza haverá o lançamento da folia corumbaense na Capital, com cortejo de Carnaval. Além de oficinas gratuitas de adereços, colares e pulseiras, monitores farão cabelo maluco na criançada a partir de 15h. O esquenta de Carnaval se inicia às 17h. A partir das 15h, no Shopping Norte Sul Plaza.

Bloco Calcinha Molhada - O bloco Calcinha Molhada tem encontro marcado com os foliões e vai chacoalhar o chão da Praça Aquidauana. Agitam a festa a DJ Marcelinha, Made in Samba, Lauren Cury, Karla Coronel, Isa Ramos e Afro Queer. Assim como foi no esquenta no último fim de semana, o Fraldinha Molhada também está na programação, com atividade para a criançada. Será das 16h às 22h, na Praça Aquidauana. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum - A sexta edição da Feira Cultural Ziriguidum acontece neste sábado, com matinê pré-Carnaval. O evento trará customização de máscaras com Lulu Dokinha, apresentação de Axé Brasilis, Samba do Interior com Capoeira do Mato, Matinê com Karla Coronel e Silveira e apresentação circense com Cia Apoema. Começa às 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Chapeuzinho Vermelho - Espetáculo gratuito para todas as famílias, o clássico Chapeuzinho Vermelho será encenado pela Turma do Bolonhesa no Teatro do Mundo. Está marcado para às 16h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Feira Cultural Coopharádio - Em edição especial de Carnaval, a Feira do Coopharádio trará bloquinho, show com Fábio Silva, dança árabe com Hana Aysha, show da banda Pra Namoradinha do Menino Abel. Será das 17h às 22h, na Praça V do Bairro Coopharádio. Entrada é gratuita.

Feira Amigos da Lagoa Itatiaia - Na primeira edição do ano haverá expositores de artesanato, bijuterias, chopp, doces, e muita música ao vivo. Será das 17h às 21h, na Lagoa Itatiaia. Entrada é gratuita.

Esquenta Capivara Blasé - O último esquenta da Capivara Blasé acontece neste sábado com apresentação de AKG, Dany Cristinne e Matheus Kruz. Começa às 18h, na Av. Três Barras, 1145. Entrada: a partir de R$ 20.

Ensaio Igrejinha - O segundo ensaio técnico da Escola de Samba Igrejinha acontece neste sábado. Será às 19h30, no Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Festa a Fantasia - Com premiações de melhores fantasias e música ao vivo, com DJ acontecerá a festa no Garagi. Será às 21h, na Rua Coxim, 881. Entrada: R$ 50, pelo Pix (67) 99986-6496.

Vintage Culture - O Sul-mato-grossense Vintage Culture é um dos DJs mais renomados internacionalmente na atualidade. Ele retorna a Campo Grande, onde deve tocar grandes hits de sua carreira como "Hollywood", "Drinkee" e "Wild Kidz". Será às 22h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 150, pelo site.

