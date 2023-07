Sabadou: confira os eventos que 'agitam' a noite da Capital

Sabadão e tem rolê para dar em Campo Grande! O JD1 se parou alguns dos eventos que acontecem hoje (8) à noite. Confira:

Vitrine Coletiva - A primeira edição da feira Vitrine Coletiva acontece neste sábado. O evento contará com a exposição de nove brechós, flash tattoo e artes visuais. Das 15h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem espetáculo em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Com três sessões, crianças até dois anos não pagam, e crianças de até 12 anos pagam meia. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: A partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Arraiá Lá D'Casa - Com comidas típicas de festa julina, o arraiá Lá D'Casa terá arroz carreteiro, pastel, cachorro quente, milho, quentão. Além disso, pescaria, bingo e muita diversão para a criançada. A partir das 17h, na Rua dos Andes, 743. Entrada é gratuita.

Sarau da Divina - A primeira edição do Sarau da Divina trará roda de conversa sobre Cannabis, Saúde e Agroecologia. Além disso, o Projeto Kzulo, Lilian Caramuja, Rosa Balanço e Sandim animarão a noite com uma boa música. Expositores de artesanatos, comidas típicas, brechó e livraria também estarão presentes no evento. Está marcado para iniciar às 17h, no Armazém do Campo. Entrada: 1 kg de alimento, agasalho ou cobertor para a campanha da Cufa (Central Única de Favelas).

Arraiá de São Bento - A tradicional festa de São Bento de Campo Grande, feita pelo Santuário Nossa Senhora da Abadia chega a sua 9° edição neste ano. Além da santa missa, haverá a apresentação da dupla sertaneja Gilson e Junior, concurso de quadrilhas, barracas de doces, shows de prêmios, pescaria e pratos típicos. Começa às 19h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia. Entrada é gratuita.

Stand up - Para alegrar a noite de sábado no climinha das férias de inverno, Samuel Isodoro, Raphaelle Machado, Higor Alexandre, Fred Oshiro, Vinicius Matos e Everton Mago se apresentam no Cegê Comedy. Começa às 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 10, pelo whatsapp (67) 98146-5462.

