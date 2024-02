"Sábadou" em clima de Carnaval tem blocos, Feira de Antiguidades e muito mais

O Carnaval já está aí, e entrando em clima de folia, o sábado (10) do campo-grandense é marcado com muita diversão e atividades para a família toda, desde feira até blocos e flashback. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de modas e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Copo Bar - No sábado (10), o estabelecimento abre às 10h e a primeira atração do dia é a partir das 16h com o Projeto Cachaça Mecânica, DJ TGB a partir de 18h e Pagode do Tadeu a partir das 20h. Começa às 10h, no Copo Bar.

Copinho de Leite - Começa às 10h, na Rua 14 de Julho (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho).

Feijoada - Com pagode ao vivo do grupo Nosso Encontro das 13h às 16h, a Jack Beer fará outra edição da feijoada. O couver artístico será de R$ 10, e a feijoada começa a ser servida às 12h, e custa R$ 39,99. A partir das 12h, na Rua Antônio Maria Coelho, 2428.

Carnaval no shopping - Além das atividades para a criançada, terá o Bailinho Flashback, com pipoca e algodão doce, das 15h às 17h. Outra atração será o ensaio aberto da escola de samba Igrejinha, às 18h30. A partir das 13h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Cordão Valu - Bloco carnavalesco que sai às ruas na Esplanada Ferroviária. Começa às 15h, na Esplanada Ferroviária.

Carnaval no shopping - O dia será divertido com oficinas de malangandãs, máscaras e espiral maluca; pinturinha facial e Bailinho Divertido, de sábado a terça-feira. A partir das 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Em edição especial de Carnaval, o evento convida a todos a colocarem suas fantasias. A feira contará com expositores de gastronomia, brechós, mobiliário, moda, artesanato e outros. Começa às 16h, no Palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Cãocurso de Fantasias - Provando que o Carnaval é um ambiente para todos, inclusive os pets, neste sábado haverá o Cãocurso de Fantasias, em que os pets fantasiados concorrem a prêmios. Começa às 16h, em frente a Carter's do Shopping Campo Grande.

EdenBeer - Idealizadora do Bloco ‘Ipa Lelê’, a cervejaria promete muito chope gelado e música para animar o final de semana na Avenida Mato Grosso. Sábado (10) quem agita a casa são os DJs Gustavo Freitas e TGB. A partir das 16h, no Eden Beer.

Carna do Capivas - O grupo Sampri animará o local! Será das 16h à 0h, no Capivas Cervejaria. Entrada: A partir de R$ 10.

Bloco do Copo - Começa às 17h, na Rua 14 de Julho (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho).

CarnaRock - Gabriel Noah se apresenta no Terraza. A partir das 17h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3776.

Carnaval no Quiçá - Julio Prodigy e Samba do Caramelo se apresentam no Quiçá Bar neste sábado. Começa às 19h30, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Flashback Folião - Marcello Cavallero, Ney Italo e Luiz Maciel comandam a noite no Círculo Militar. A festa será em edição especial de Carnaval, portanto prepare sua fantasia. Ainda haverá sorteio de tênis. Começa às 21h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 20 antecipado pelo pix (67) 99204-2373.

CarnaValley - Sábado é dia de Noite Neon, com Kaio e Gabriel, Samba 10 e DJ Giovani Martins. A partir das 22h, na Av. Afonso Pena, 4176. Entrada: a partir de R$ 50.

Carnahavai - Banda Lilás e DJ Lupa animam o Carnavai do Rádio Clube. O evento terá caldos e frutos à vontade. Começa às 22h, no Rádio Clube Cidade. Convite R$ 150 individual, R$ 400 a mesa para quatro pessoas.

Mumu Mamo - A festa eletrônica de Carnaval trará Projeto Gate, André Garde, André X, Jay-C, Nik Ros, Groenendal, Samman, Blackbird, Leopoldo Ceni, Fabio Kauffman e Pedro Pereira. Começa às 23h, na Rua Varsóvia 220. Entrada: R$ 20, após 00h.

