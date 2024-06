Sabadou! Hoje tem Arraiato e Stand-up 'Alma de Brasileiro' na Capital

SÁBADO

Degustação de vinhos e massas - O Fort Atacadista Três Barras chama a população para uma degustação de vinhos, queijos, massas e embutidos. Será das 10h às 17h, na Av. Três Barras, 1.499. Entrada é gratuita.

Arraiato - Um Arraiá de verdade, só que de brincadeiras! O programa “Brincaturas & Teatrices”, da Casa de Ensaio, realiza o Arraiato, neste sábado. O evento é gratuito e será um encontro para celebrar as atividades que foram desenvolvidas pelo programa durante o primeiro semestre deste ano. Começa às 14h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Arraiá da Grande Loja - A tradicional festa junina da GLEMS terá grande celebração com comidas típicas, quadrilha, música regional, brincadeiras, praça de alimentação, e espaço kids com monitores. Haverá também um concurso para a barraca e o casal caipira mais animados, com premiação. O evento tem como objetivo comemorar o Dia de São João, padroeiro da Maçonaria, e arrecadar alimentos e recursos para entidades filantrópicas apoiadas pela maçonaria. A partir das 18h, na Rua Água Azul, 1097 - Jardim Veraneio (no Anel Rodoviário próximo à Uniderp Agrárias) Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Terço de São João Batista e São Pedro - Neste sábado, a tradicional celebração do Terço em Honra a São João e São Pedro, que acontece desde 1922, completa 102 anos. O evento contará com a animação do baileiro Amâncio Cabreira. Começa às 18h30, na Comunidade Negra São João Batista, localizada na Rua Barão de Limeira, 1730. Entrada é gratuita.

Cine MIS - Na semana mundial do skate, o MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o Coletivo “Tupode”, exibirá gratuitamente o média-metragem “Insista”, de Diogo Ramos, neste sábado. A partir das 19h, no MIS, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. Entrada é gratuita.

Exposição “Entre Lugares” - O MIS (Museu da Imagem e do Som) em Campo Grande abre ao público a exposição "Entre Lugares", do Projeto Naus. A visitação vai até 10 de julho. Curada pela artista visual Isabê, a mostra inclui trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo. A partir das 19h, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Entrada é gratuita.

Stand-up Alma de Brasileiro - Após passar por Dourados na sexta, o francês Paul Cabannes desembarca em Campo Grande para compartilhar com o público sua visão peculiar da cultura brasileira, após um ano morando aqui, em um espetáculo de stand-up comedy. Começa às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Labhits América x Europa - A 31ª Edição do Labhits traz o melhor do pop/rock americano e europeu para o palco do Blues Bar, com uma noite repleta de músicas de Coldplay, Oasis, U2, Foo Fighters, Pearl Jam e Nickelback. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Tributo Beatles - Para quem é fã de The Beatles, o espetáculo Hey Jude chega com tudo à capital. A banda promete uma performance fiel, com arranjos, timbres, vozes, figurinos e até diálogos em inglês no palco, tudo pensado para capturar a essência dos Beatles. Intitulado "Now And Then", o show apresentará novos figurinos e um repertório expandido, incluindo os maiores sucessos da banda e canções que não eram interpretadas anteriormente. A partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678. Entrada: ingressos a partir de R$ 120, pelo site.

Sessão corujão - O coletivo A Boca Filmes realizará uma sessão especial de cinema à meia-noite na Casa de Ensaio. Será exibido o icônico filme de found footage "A Bruxa de Blair" (1999), de Daniel Myrick e Eduardo Sánchez. Antes da exibição, haverá uma apresentação da obra, e após o filme, um debate sobre ele. A sessão contará com pipoca e refrigerante grátis. Senhas limitadas serão distribuídas na entrada. Começa às 23h59, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Interior

Três Lagoas - Vida na Praça - O projeto “Vida na Praça” promove a cultura local e incentiva o convívio social, valorizando o uso das praças públicas. O projeto também busca fortalecer a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas, com praça de alimentação e barracas de exposição e venda de peças artesanais. As atrações musicais desta edição são “Andressa e Alê” e o “Grupo do Month”. A partir das 17h, na Praça do Jardim Alvorada. Entrada é gratuita.

Jateí - Festa da Fogueira - A festa da maior fogueira de MS vai ter show de Bruna Viola e da dupla Léo e Raphael. A partir das 18h, no Parque da Fogueira. Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também