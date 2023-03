Sextou, bebê! Fim de semana tem Bruna Louise e show gratuito de Gabriel Sater

Mais um fim de semana chegou, e a Capital está cheia de atraçoes, começando nesta sexta-feira (17), até domingo (18). Na Agenda Cultutal do JD1, tem espetáculo de comédia, show gratuito, retorno do funcionamento da Casa do Artesão, Festa Afrogueto e a tradicional Feira Bosque da Paz. Essas e muitas outras atrações estão disponíveis na programação da semana, confira:

SEXTA-FEIRA

Museu das Ilusões - Atração traz a Campo Grande a inspiração dos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, com espaços instagramáveis, ambientes incríveis para fotografar e filmar e situações que parecem impossíveis. Aberto ao público de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h, em frente à Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: compre aqui.

1ª Feira Municipal do Artesanato - A feira tem mais de 120 expositores e exposição dos vencedores do 1º Prêmio Ipê. Além disso, gastronomia e apresentações culturais de dança, música, ilusionismo e capoeira. Será das 16h às 21h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.605. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Mais uma sexta com Quintal Sesc! Atrações culturais gratuitas e programação especial em homenagem às mulheres. Teremos karaokê delas. O evento contém uma feirinha com produtos orgânicos e foodtrucks, além de pintura facial e recreação para as crianças. Começa às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

20 anos de Fulano di Tal - Para comemorar os 20 anos do grupo de teatro Fulano di Tal, diversas apresentações serão realizadas na capital de MS. Nesta sexta, vai ter o espetáculo “Guri-Árvore”. Começa às 19h30, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Esquenta no Cegê Comedy - Os comediantes de CG vão fazer um esquente para o stand up da Bruna Louise, que vai acontecer amanhã. Tudo na faixa! Coloque seu nome na lista, pois esgota rápido, hein? Começa às 20h, no Cegê Comedy, localizado na Rua Cadêmio, 55. Entrada é gratuita. Contato: 981465462.

SÁBADO

8º Drive-Thru da Reciclagem - A ação promove o descarte correto de resíduos, adoção de práticas sustentáveis, tendas da saúde para muitos públicos e serviços de empregabilidade. Será das 9h às 18h, em frente ao Bioparque Pantanal, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Encontro de Miniaturas - Esse é o 3º encontro do Clube de Miniaturas de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Autocar&Pub. O Clube de Miniaturas existe desde 2015, a partir do encontro de alguns amigos que compartilham o mesmo hobby: a paixão pelas miniaturas de carros! Será das 12h às 19h, na Avenida Rita Vieira de Andrade, 1.316. Entrada é gratuita.

Bando do Velho Jack - A banda comemora 28 anos de carreira em 2023 e para celebrar quase três décadas de trajetória, vem se preparando para uma série de shows e apresentações. A primeira será neste sábado. A partir das 17h30, no Clan Bier, localizado na Rua DR. Zerbini, Chácara Cachoeira. Entrada: R$ 40 antecipado (compre aqui).

Bruna Louise - Campo Grande recebe a comediante Bruna Louise, hoje um dos principais destaques da comédia no Brasil. Bruna pretende comentar, com muito bom humor, a respeito da rotina maluca que muitos vivem hoje em dia, inclusive ela, que alia muito trabalho e diversão. Está marcado para às 19h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 100 (compre aqui).

Festa Afrogueto - Um projeto que teve origem em Campo Grande e tem como objetivo enaltecer a cultura preta urbana. Com edições regadas de performances, DJs sets, intervenções e dança, a Afrogueto propõe um espaço de liberdade, diversidade, arte e segurança à população preta que busca a união e empoderamento coletivo. Será às 18h30, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 130. Entrada: R$ 10.

A Bela e a Fera - O espetáculo musical traz ao palco releitura de um dos maiores clássicos de todos os tempos. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço. Será às 15h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 120 (compre aqui).

Contos de Brincar e Cantar - Edu Brincante promete divertir a criançada! Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira Praça do Peixe - A feira mais animada do Vilas Boas, hein? Vai ter comércio, cultura e gastronomia. Acontece das 15h às 21h, na Rua Bom Pastor. Entrada é gratuita.

Session - Evento voltado para a música reggae e suas vertentes, organizado pelo coletivo Vamo Apelá Sistema de Som especializado em música reggae tocada nos discos de vinil. O evento acontecerá no Quebra Torto Terraço para todas as idades. Está marcado para às 16h, na Rua 13 de Junho, 641. Entrada: R$ 20.

38 anos do Grupo Tez e 20 anos da lei 10.639/2003 - Evento traz homenagens às personagens negras dos grupos de educação, cultura e movimentos sociais. Haverá também exposição e apresentações culturais. Será às 18h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: gratuita.

CTG Farroupilha - No CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha, público vai poder aproveitar o primeiro Jantar Italiano do ano com cardápio de massas assinado pelo chef Cleber Romero Pacheco, além de frango assado, arroz e salada. Será às 18h, na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930. Entrada: a partir de R$ 50.

lvis Experience In Concert Tribute - Campo Grande recebe o espetáculo “Elvis Experience In Concert Tribute”, com a história de uma dos maiores astros da música, Elvis Presley, considerado o Rei do Rock. Será às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 130 (compre aqui).

DOMINGO

Gabriel Sater e Geraldo Espíndola - Depois de longos meses de reforma, a Casa do Artesão, no cruzamento das avenidas Calógeras e Afonso Pena, finalmente vai abrir as portas. Centenário, o imóvel que abriga o artesanato genuinamente Sul-mato-grossense foi revitalizado. Os cantores Geraldo Espíndola e Gabriel Sater farão shows para marcar a nova fase do edifício. A partir das 17h. Entrada é gratuita.

Feira Bosque da Paz - Mais uma vez o bosque é tomado por arte, gastronomia, música e atividades culturais com a presença de mais de 300 expositores e muita produção autoral. Será às 9h, na Rua Kame Takaiassu. Entrada é gratuita.

1º Festival de Verão no Parque - A manhã do domingo será repleta de atividades físicas e de lazer no Parque das Nações Indígenas. O objetivo é estimular a prática esportiva e oferecer opções de lazer saudável à população. O evento é destinado a pessoas de todas as idades. A lista de atividades inclui aulas de ginástica localizada, dança, slackline, patins, escalada, ioga, além de demonstrações de fundamentos de modalidade esportivas como jiu-jitsu, kung fu e capoeira. As inscrições serão feitas no local e as 200 primeiras inscritas receberão uma camiseta de brinde. Será a partir das 7h. Entrada é gratuita.

Sambaduque na Clan Bier - Rodrigo Teixeira, Tonico da Viola e Flávinho Porto Alegre levam o melhor da MPB e samba para o público no fim de tarde. Um bom jeito de começar a semana, não?! Será às 18h, na Rua Dr. Zerbini, 464. Entrada: R$ 10.

Sesc no Bosque - Tem música com Ana Cabral. Cantora, compositora e violonista, Ana Cabral teve em sua formação musical inicial influências da polca paraguaia, guarânia, chamamé e rasqueado. Será das 12h às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

