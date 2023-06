Sextou com 'friozinho', mais festas juninas, feiras e teatro na Capital

Mais um fim de semana para a conta! Mas desta vez com muito frio. Para esta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), programação está repleta de festas juninas, apresentações de teatro, dança e Feira de Brechós Garimpasso. Confira a Agenda Cultural do JD1 e se programe para curtir com a família e amigos.

SEXTA-FEIRA

Farofa Musical - Para esquentar o friozinho, vai rolar aquele forrózinho, com quentão no cardápio, no Laricas Cultural. Será a partir das 17h30, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada: couvert artístico de R$6 reais.

Exibição do Filme Drive My Car - No festival de Cinema Japonês promovido pelo MIS (Museu da Imagem e do Som) unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, promove a exibição do filme Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, que venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, em 2022. Começa às 19h, no Museu da Imagem e do Som, localizado na Avenida Fernando Correia da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Luis Avila & Friends - A cervejaria Canalhas apresenta Luis Avila e amigos com o show “Mato Grosso dos Blues”, prometendo uma noite de muito blues regional com músicos consagrados do Estado. Começa às 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: Ingresso a R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível ou um agasalho que será destinado à Cufa.

Arraiá UFMS - Reunindo barracas com comidas e bebidas típicas, a festa da UFMS também irá contar com Chalana de Prata e dos Filhos de Campo Grande como atrações musicais. Começa às 20h, na Esplanada do Estádio Morenão - Rua UFMS. Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Arraiá Solidário - Unindo bebidas, quadrilha, pescaria, comidas típicas, show de prêmios e música ao vivo, o arraiá solidário dos causadores começa nesta sexta-feira e segue no sábado. Para garantir sua mesa com 4 lugares, é necessário pagar R$ 30 por dia. Acontece das 18h às 22h, na Rua Rui Barbosa, 3327. Entrada é gratuita.

Festa Junina da Alems - Seguindo com os arraiás, a Assembleia Legislativa do Estado será realizada no estacionamento dos visitantes com itens juninos e muita música. Começa às 17h, no Estacionamento da Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes. Entrada é gratuita.

Drag Super - Nesta sexta-feira, o Ponto Bar recebe a primeira edição do Drag Super. A noite terá Natasha Princess, Andrômeda Black, Bruanda Gurgel e Afro Paty. Com a parte musical, se apresentam Narcaso, além das DJs Lauanda e Gaga Funkeira. Está marcado para às 18h, na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada: R$ 15, exceto para pessoas trans e drags, que não pagam.

2ª Festa Imaculado Coração de Maria - Outra opção de quermesse neste fim de semana com muita música, comidas típicas e shows de prêmios é na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Começa às 18h, na Avenida Hiroshima, 1233. Entrada é gratuita.

Feirinha de São Chico Junina - Artigos juninos, comidas típicas, artesanato e muitos expositores. Será a partir das 18h, na Rua Laguna, 265. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Arraiá do Bem Te Vi - Para comemorar o primeiro aniversário, o Bem Te Vi café realizará um arraiá com muita comida, música e conversa. Diferentemente dos outros arraiás que estão acontecendo na Capital, o arraiá do Bem Te Vi será diurno. A festança contará com forró nas vozes do cantor Ronaldo Raimundo, livraria Hàmor, com brindes e sorteios, sobremesas típicas e quentão. O menu tradicional do Bem Te Vi Café estará disponível o dia todo. Acontecerá das 8h às 15h, na Rua José Antônio, 1.479. Entrada é gratuita.

Intervenção "Ferro em Brasa" - Neste sábado, o Teatro Imaginário Maracangalha leva a intervenção de rua "Ferro em Brasa" ao Jardim Noroeste. A intervenção é uma colagem da carta de Pero Vaz de Caminha, com poemas de Oswald de Andrade, cartas de Frei Bartolomé de Las Casas. Na apresentação, o grupo aborda o impacto da invasão das terras indígenas desde 1.500. Está marcado para às 11h30, na Rua Indianapolis, 1.949. Entrada é gratuita.

Arraiá da AACC - A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer irá tomar o Bosque Expo com dez horas de festa. O arraial contará com comidas típicas como arroz carreteiro, linguiça de Maracaju, derivados do milho, espetinhos e pastéis, estação do vinho espaço kids e outras atrações. Acontece das 12h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 10 | crianças com menos de 10 anos não pagam.

Contação de história - Com duas sessões durante a tarde para encantar o público, a Companhia Habilidoces se apresenta no Espaço Sesc com muita história e diversão, principalmente para a criançada. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Fluidroom - O movimento de Campo Grande para enaltecer a cena de discotecagem de pessoas trans e não-binárias do Mato Grosso do Sul promove a segunda edição da Fluidroom, com lineup de Hytalo Augusto, Depiere, Mancine, August e Zoey Ibanes. No vocal, Kiara kido e Miss Violencia. As performances ficarão por conta de Imperatriz Yara, Babygirl200ss e House of Hands Up MS. O evento também trará expositores, brechós e outras manifestações artísticas. A partir das 16h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.065. Entrada é gratuita.

Feira do Vinil - A tradicional feira do vinil, que neste ano completa dez anos, promove a venda e troca de discos. Nesta edição, serão sete lojas para garimpar e a discotecagem ficará por conta do Dj André Samambaia. Esta marcada para às 17h, na Cervejaria Eden Beer, localizada na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Festa Junina no Jardim de Casa - Com o propósito de arrecadar agasalhos, o arraiá no Bairro Amambaí terá artesanato, gastronomia e muita música. Será das 17h às 22h, na Rua Amando de Oliveira, 98. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - Sábado é dia de samba no Laricas Cultural, com Isa Ramos e Angelique para animar a noite. A roda ainda contará com a participação de Juci Ibanez e Guilherme Pimentel. Será a partir das 17h30, no Laricas Cultural. Entrada é gratuita até as 19h e R$ 10 durante a noite.

Arraiá do Redentor - Reunindo show de prêmios, comidas típicas, quadrilha e muita música, a Paróquia Cristo Redentor já confirmou seu arraial. A festa é aberta ao público em geral. Começa às 18h, na Paróquia Cristo Redentor, localizada na Rua Antônio Siufi, 139. Entrada é gratuita.

2ª Festa Imaculado Coração de Maria - Na Paróquia terá quermesse com musica, muitas comidas típicas e prêmios. Será a partir das 18h, na Avenida Hiroshima, 1.233. Entrada é gratuita.

"Como nascem as estrelas" - A Estação Cultural Teatro do Mundo apresenta neste sábado o espetáculo "como nascem as estrelas", a peça traz referencias de Glauce Rocha, Clarice Lispector em um "acerto poético". Será a partir das 20h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$20 reais antecipado | R$ 40 reais na hora.

DOMINGO

Arraiá da Paz - A décima edição da Feira do Bosque da Paz será temática neste final de semana, com a primeira edição do Arraiá da Paz que acontecerá no período diurno e terá muita comida típica, artesanatos, moda, antiguidades e atrações culturais. O cantor Santhiago com participação de Eddu Alves, Ali Gonçalves e banda Lá em Saturno irão animar o Bosque durante o Arraiá. Será das 9h às 14h, na Feira do Bosque, na Rua Kame Takaiassu, esquina com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Garimpasso - A feira sustentável Garimpasso promove neste domingo o encontro de 18 brechós, com mais de cinco mil peças para garimpo. A feira traz nesta edição a venda de cafés, chás, doces, cerveja e muitas plantas. Para garimpar, é preciso levar sua própria sacola. Será das 15h às 20h, na Tv Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Super Mario Bros - Após o grande sucesso nos videogames e cinemas, os irmãos Mario e Luigi chegam a capital para uma peça teatral, de 50 minutos, contando a história da dupla. Começa às 15h, no Teatro Glauce Rocha - UFMS. Entrada: a partir de R$ 35 reais a meia entrada.

Interações Mágicas - O ilusionista Thiper se apresenta no Espaço Sesc com duas sessões no domingão para encantar a criançada. A apresentação é uma performance pretende cativar o público por meio do ilusionismo e mágica. Será das 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Arraiá do Farol - Com muito forró, comidas típicas da festa junina e quentão a Região da Lagoa Itatiaia também terá arraiá. Acontece das 17h às 23h30, na Rua Antônio Marques, 537. Entrada: couvert artístico a partir de R$20 reais.

2ª Festa Imaculado Coração de Maria - Na Paróquia terá quermesse com musica, muitas comidas típicas e prêmios. Começa às 18h, na Avenida Hiroshima, 1.233. Entrada é gratuita.

"Como nascem as estrelas" - A Estação Cultural Teatro do Mundo apresenta neste sábado o espetáculo "como nascem as estrelas", a peça traz referencias de Glauce Rocha, Clarice Lispector em um "acerto poético". Começa às 20h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$20 reais antecipado | R$ 40 reais na hora.

