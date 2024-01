Sextou! Fim de semana tem feiras, flashback e muito ensaio de Carnaval na Capital

Último sextou de janeiro, e está recheado de eventos na Capital. Tem show do humorista Diogo Portugal, Tributo à Legião Urbana, Rock Para Crianças e muitos blocos de pré-Carnaval. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição sobre a imigração japonesa - Em celebração aos 115 anos de chegada dos imigrantes japoneses ao país, a Associação Okinawa de Campo Grande apresenta a mostra intitulada "A Epopeia Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande". A exposição audiovisual relata a jornada dos imigrantes oriundos de Okinawa que se estabeleceram em Campo Grande, percorrendo a Ferrovia Noroeste do Brasil. Vai até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Em mais uma sexta-feira, o Quintal Sesc traz uma programação recheada para atender pessoas de todas as idades. Será das 16h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sextou, Pagodeou - Em uma noite envolvente, DJ Lino, Grupo SDI e Top Samba se apresentam no evento "Sextou, Pagodeou", na Arena Sunset. Começa às 17h, na Arena Sunset. Entrada: R$ 20, pelo telefone (67) 99347-3953.

Sexta Brazuca no Capivas - Com música de Bortoti e Sandim, o Sexta Brazuca do Capivas terá entrada gratuita das 17 às 19 horas, e após este horário a entrada será cobrada. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10,00 após às 19h.

Tiralaces - Sexta-feira é dia de Tiralaces no Ponto Bar. Lunna Kolt e Tabata James comandam o set da noite. Está marcado para às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada: gratuita até 23h.

Sexta Show da G.R.E.S Igrejinha - O Sexta Show da Igrejinha terá uma homenagem aos destaques de luxo da Capital, celebrando os ícones que brilham nos desfiles da cidade. Terá muito samba com o Grupo Sarará Kriolo, e após o show, um ensaio geral com todos os segmentos. Terá a venda de pastéis e bebidas no local. A partir das 19h, na Av. Pres. Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita.

Esquenta da Vila Carvalho - O trio Sampri estará no Esquenta da Vila Carvalho, com entrada gratuita, a partir das 19 horas, na sede da Escola. Muito samba e animação nesta sexta-feira! A partir das 19h, na G.R.E.S Unidos da Vila Carvalho, localizada na Av. Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Bloco Ipa Lêlê - O cantor DoValle e o Bloco da Elegância comandam o repertório de carnaval do Ipa Lelê do Eden Beer. A partir das 19h30, no Eden Beer, localizado na Av. Mato Grosso, 68. Entrada: R$ 10 couvert.

Flashback - O primeiro flashback do ano do Blues Bar terá Patty Araújo e DJ Samyy animando a noite. Começa às 21h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30.

Pistinha Boa - Pizza Noise e Pam Venus comandam a noite no Vexame Bar. A partir das 21h, na Av. Calógeras, 3100.

Funkadão - Em mais uma edição da festa Funkadão terá no setlist DJ Gikka, Japaah, Christopher e Pablo Pacheco. Começa às 23h, na NON, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: R$ 10, antecipado.

SÁBADO

Feira Explosão - A feira é a opção perfeita para quem ama gastronomia, artesanato e moda sustentável. Todos os sábados, das 9h às 17h, em frente à Morada dos Baís. Entrada é gratuita.

Feira Mixturô - A feira Mixturô está de volta em 2024 e terá uma edição com música, cultura, gastronomia, e programação especial de férias para a criançada!. A colônia de férias irá começar às 17 horas, com brincadeiras, pintura facial, e muita diversão. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, localizada na Av. Cel. Pôrto Carrero, 100. Entrada é gratuita.

Rock Para Crianças - Em um espetáculo enérgico e com muita diversão, o palco do Palácio Popular da Cultura se transformará em um universo rock'n'roll especialmente para as crianças. A partir das 16h, no Palacio Popular da Cultura, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira. Entrada: a partir de R$ 40, pelo site.

Calcinha Molhada - A uma semana do início oficial do Carnaval de Campo Grande, o bloco Calcinha Molhada realiza seu esquenta no Capivas. Começa às 16h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 10.

Carna da Lup - A contagem regressiva começou e o primeiro grito de Carnaval da Lupland Biergarten chega com tudo neste sábado. O Jardim da Lup será movimentado pelo grupo Made in Samba e participações confirmadas de Jay Jenner, Bortoti, Beca Rodrigues, Lauren Cury e DJ Magão. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: R$ 50, pelo site.

Capivara Blasé - O Capivara Blasé realiza mais uma grande festa pré carnaval. Para esse segundo encontro o samba entra em cena com Chokito e Pagode do Tadeu além de Angelique, Negabi e Silveira. Começa às 18h, na Av. Três Barras, 1145. Entrada: R$ 20 antecipado pelo site.

Ensaio Técnico de Rua da G.R.E.S Igrejinha - A escola de samba Igrejinha fará neste sábado (27), o ensaio técnico de rua, com concentração às 19h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Bailão de Férias - No Bailão da Choperia, Chama Campeira e Eco do Pantanal animam o sábado. Começa às 20h, na Choperia toda Hora. Entrada: R$ 20.

Tributo à Legião Urbana - Em uma noite nostálgica a banda Haiwanna tomará conta do cenário para uma noite memorável de homenagem à icônica Legião Urbana. Um super aquecimento com o melhor do rock 'n’ roll nacional, com sucessos do Ira!, Titãs e Ultraje a Rigor. Está marcado para às 20h30, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: R$ 40, pelo site.

Reggae na Vizú - Para quem curte reggae, a Vizú Galeria terá uma noite dedicada ao gênero e de muitas celebrações para começar o ano com boas vibrações. Sobem ao palco Sandim e banda, Louva Dub e Discotecagem Green. Haverá também exposição de mandalas da artista Letícia Moura, no espaço Expo Dança do Kosmo. A partir das 22h, na Vizú Galeria, localizada na Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 15 antecipado.

DOMINGO

Bloco Reggae - O calor da Jamaica, as batidas envolventes, as mensagens de amor e resistência também serão levados aos foliões de Carnaval da Cidade Morena neste domingo. Isso porque a Plataforma Cultura da Esplanada Ferroviária abraça do Bloco Reggae, promovido pela Associação de Reggae do estado. No evento serão arrecadados alimentos, roupas e brinquedos. As atrações confirmadas são Rockers Sound System e Radiola Reggae MS. Será das 15h às 22h, na plataforma cultural da Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Liga Pokémon de Estampas Ilustradas - A Liga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), é oficializada pela Pokémon Company. A cada temporada, os participantes envolvem-se em vários campeonatos com o intuito de aprimorar suas habilidades de jogo. É indispensável que todo jogador possua um Player ID da Pokémon Club e um baralho composto por 60 cartas, seguindo o formato padrão/standard. Esta é uma oportunidade para os fãs da franquia aperfeiçoarem suas coleções de cartas e, simultaneamente, realizar trocas. Será das 15h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

Último Grito de Carnaval do Ponto - O Ponto Bar fará seu último grito de carnaval neste domingo (28). A entrada será R$ 5,00. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: R$ 5,00.

Diogo Portugal - O humorista volta a Campo Grande com seu espetáculo de stand-up. Com textos novos e atuais, Diogo brinca com acontecimentos do momento no Brasil. O show também conta com participação da plateia. Começa às 19h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 80, pelo site.

