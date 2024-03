Sextou! Fim de semana tem Sesc Geek, Semana do Artesão e show do Tradição

Mais um 'sextou' em Campo Grande, e este fim de semana está cheio de eventos. Confira o que fazer com a família e amigos na Capital, na Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Laço Comprido - A segunda etapa do Circuito de Laço Comprido começou nesta sexta, às 8h, com entrada gratuita. O Circuito de Rodeio com Touros será às 21h e a entrada custa a partir de R$ 50. Além do Circuito, haverá shows com as duplas Victor e Matheus e Thalles e Rafael, às 23h30 e os ingressos também custam a partir de R$ 50. As entradas podem ser adquiridas no Gugu Lanches e na El Passo Store. O evento acontece no CLC, saída para Rochedinho.

Feira das Índias - A Praça Central do Shopping recebe a Feira das Índias. O evento apresenta produtos característicos de diversas nações, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até mesmo de regiões do continente africano. O objetivo principal da atração é proporcionar uma experiência cultural ao público por meio dos itens disponíveis, que incluem joias, acessórios, vestuário, presentes e artigos de decoração típicos desses países. Será das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Dignidade Menstrual - Com o objetivo de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência, acontece a campanha de arrecadação de absorventes íntimos e produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, hidratante, creme e escova dental, etc). Os itens serão doados para a Casa da Mulher Brasileira. Será das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. Funciona das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta será especial em comemoração ao St. Patrick Day. A criançada se divertirá com pinturas faciais e recreação. Às 19h, a banda Muchileiros sobe ao palco do Quintal com um show de pop-rock, para animar o público. Em seguida, será a vez de Haiwanna, com muito rock, às 20h30. Por se tratar de um espaço ao ar livre, a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Páscoa da Família - A 2ª edição do evento de páscoa se inicia nesta semana. Durante dez dias, os visitantes poderão conferir um espaço especialmente preparado com decoração temática, praça de alimentação, Santa Ceia Viva, apresentações teatrais e muito mais. Haverá ainda City Tour, às 19h e 20h. A programação desta sexta-feira começa às 18h30, com pintura facial e caça aos ovos, show com Marlon Maciel e Parada da Páscoa. Entrada é gratuita.

Quintal do Tamanduá - O Instituto Tamanduá se instala em Campo Grande, com foco e esforços na preservação de tamanduás, preguiças e tatus, além do trabalho de educação ambiental envolvendo as espécies no Pantanal. Para inaugurar a sede na capital, o órgão prepara o Quintal do Tamanduá, com apresentação musical de Guga Borba e Mari Ogatha, e grafite no talento de Curumex e Pedro Morato. Será das 19h às 23h, na Rua Ceci, 45. Entrada é gratuita.

Stand up - Os comediantes Daniel Lacraia, Fred Oshiro, Alex Zazyki, Raphaele Machado, Samuel Isidoro e Higor Alexandre vão tomar conta do palco do Cegê Comedy nesta sexta-feira. A partir das 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada é R$ 10 no local.

SÁBADO

Laço Comprido - A programação do Circuito de Laço Comprido se inicia mais cedo no sábado, a partir das 6h, o CLC abre as porteiras com entrada gratuita. Às 9h haverá encontro de caminhonetes, com entrada a R$ 25. A partir de 15h terá provas de Ranch Sorting, com entrada gratuita. O Circuito Rodeio em Touros será às 21h, e os ingressos custam a partir de R$ 50. Ainda haverá show do cantor Paraná, Alma Serrana e Canto da Terra, às 23h30, com entrada a partir de R$50. Os ingressos podem ser adquiridos no Gugu Lanches e na El Passo Store. Evento será no CLC, saída para Rochedinho.

Semana do Artesão - A programação da Semana do Artesão no sábado começa logo pela manhã, das 8h às 12h, com café da manhã na Morada dos Baís para artesãos e público em geral. No local, Érika Espíndola vai cantar para os convidados. A Feira do Artesanato “Mãos que Criam” segue das 14h às 22h, no Armazém Cultural. A partir das 19h, o grupo Tradição chega agitando o público com muito bailão. Entrada é gratuita.

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Desapega Campo Grande - Com mais de 60 expositores confirmados, o Desapega Campo Grande contará com espaços de desapego, onde os visitantes poderão adquirir peças muito boas no “precinho”. O evento reunirá desapego de roupas, calçados, acessórios, brinquedos, coisas de casa, decoração, livros e até plantinhas. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Brechow Fest - Para celebrar o aniversário do Brechow, o local organiza um festival com muitas promoções, bebidas e comidinhas. Começa às 9h, na Rua Antônio Correia, 55. Entrada é gratuita.

Pátio Sesc - Neste final de semana haverá muita diversão para a criançada na caça aos tesouros no Pátio Central Shopping. Começa às 10h, no Patio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Bazar dos 5 - Para arcar com o valor da ração e tratamento de saúde de alguns dos quase 20 animais resgatados a professora Priscihellen Ferreira realiza um bazar neste final de semana. Os itens, arrecadados entre amigos e simpatizantes da causa animal, tem ótima qualidade e serão vendidos com valores a partir de R$ 5. São roupas seminovas, óculos, sapatos, livros e itens variados. Será aceito pagamento em pix e cartões de crédito e débito. Será das 16h às 20h, na Praça do Papa. Entrada é gratuita.

St Patrick's Day da Lup - A Lupland Biergarten celebra o St Patrick's Day neste sábado com um espaço totalmente instagramável. O som será do DJ TGB e da banda Gabriel Noah Trio. Quem for caracterizado ganhará um brinde da casa. A partir das 17h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Páscoa da Família - A segunda edição do evento de páscoa traz um espaço especialmente preparado com decoração temática, praça de alimentação, Santa Ceia Viva, apresentações teatrais e muito mais. Matu Miranda se apresenta neste sábado. Começa às 17h30, na Cidade de Páscoa (antiga Cidade do Natal). Entrada é gratuita.

Papo de Boteco - Neste sábado haverá 4 horas de pagode e samba ao vivo no Quiçá Bar. Será das 18h às 01h, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - Um dos eventos geeks mais esperados começa neste final de semana. O evento terá uma programação especial de campeonatos de jogos e concurso de cosplay de 23 ao dia 7 de abril. Neste sábado, o campeonato será de Street Fighter no PS5, para participar é preciso se inscrever presencialmente a partir de 18h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

KaraoClimb - Neste sábado haverá karaokê + cardápio de drinks no El Montes Escalada. A noite do karaokê iniciará às 19h, na Rua Barão de Melgaço, 444. Entrada: a partir de R$ 10.

Quintal do Tamanduá - O Instituto Tamanduá se instala em Campo Grande, com foco e esforços na preservação de tamanduás, preguiças e tatus, além do trabalho de educação ambiental envolvendo as espécies no Pantanal. Para inaugurar a sede na capital, o órgão prepara o Quintal do Tamanduá, com apresentação musical de Guga Borba e Mari Ogatha, e grafite no talento de Curumex e Pedro Morato. Será das 19h às 23h, na Rua Ceci, 45. Entrada é gratuita.

Guilherme Arantes - O show "Guilherme Arantes - 48 anos de Sucesso", celebrará os 27 álbuns lançados, com músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros. A partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 180, pelo site ou no Estande do Pedro Silva Produções no Comper do Jardim dos Estados.

Os Calabresos - Dupla de comediantes febre nas redes sociais, Toninho Tornado e Netto Tomaz fazem o show "Na Pegada da Comédia". Gargalhadas, bordões que estão em alta e pegadinhas vão agitar o público. Começa às 21h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos de R$ 30 a R$ 120, pelo site.

DOMINGO

Laço Comprido - No domingo, a programação do CLC se inicia às 6. Logo no início da manhã, às 9h, haverá provas de Ranch Sorting. Às 16h, terá campeonato de touros robôs, concurso de misses CRT às 17h, e Circuito de Rodeio em Touros às 19h30. Todos os eventos do dia terão entrada gratuita. Evento será no CLC, saída para Rochedinho. Entrada é gratuita.

Feira do Vai ou Racha - A feira reúne 28 expositores de gastronomia, artesanato, moda, brechós, sebos. O evento ainda terá atrações culturais, como o DJ TGB. Será das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - O evento terá uma programação especial de campeonatos de jogos e concurso de cosplay de 23 ao dia 7 de abril. No domingo, o campeonato será de e-football no PS4, para participar é preciso se inscrever presencialmente a partir de 15h no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Semana do Artesão - Os artesãos continuam expondo seus produtos na Feira do Artesanato “Mãos que Criam” das 14h às 22h, no Armazém Cultural. No palco, o grupo Batucando Histórias dá o ritmo para as brincadeiras com histórias e músicas folclóricas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos, às 17h. A partir das 14h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Bazar dos 5 - Para arcar com o valor da ração e tratamento de saúde de alguns dos quase 20 animais resgatados a professora Priscihellen Ferreira realiza um bazar neste final de semana. Os itens, arrecadados entre amigos e simpatizantes da causa animal, tem ótima qualidade e serão vendidos com valores a partir de R$ 5. São roupas seminovas, óculos, sapatos, livros e itens variados. Será aceito pagamento em pix e cartões de crédito e débito. Será das 16h às 20h, na Praça do Papa. Entrada é gratuita.

Páscoa da Família - Para encerrar a programação do final de semana na Cidade da Páscoa, Victor e Cadu se apresentam. O evento foi especialmente preparado com decoração temática. Há ainda praça de alimentação, Santa Ceia Viva, apresentações teatrais e muito mais. O City Tour também marcará presença na festa, às 19h e 20h. Programação começa às 17h30, na Cidade de Páscoa. Entrada é gratuita.

