Sextou! Fim de semana tem show de Belo, bazar, exposições e feiras na Capital

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta recebe o Instituto Maná Do Céu Para Os Povos, apresentando o Coral "Vozes Da Periferia", seguido pelo show regional de Renatto Mendes. Às 19h30, o Espetáculo de Natal traz a magia natalina ao ambiente, seguido pelo grupo Voz Mecê, que encerra a noite com MPB e Brasilidades. Além das atrações musicais, o Quintal oferece atividades recreativas e brincadeiras, além de várias opções de food trucks. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Espetáculo "O Bem-Amado" - A 9ª Mostra Fulano Di Tal de Teatro conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul que tem como meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. O espetáculo será realizado em duas sessões, uma na sexta-feira e outra no sábado. A classificação indicativa é de 14 anos. Está marcado para às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Av. 2.270. Entrada é gratuita.

Vila Carvalho - Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, a Escola de Samba Vila Carvalho terá a programação especial para relembrar os maiores sambistas numa viagem pela história do samba. O evento terá Zé da Vila, Bateria Poderosa e grupo de samba. As reservas devem ser feitas pelo telefone (67) 99270-6330. Começa às 19h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada: a partir de R$ 30, ingresso individual.

6º Festival Cultural do Chamamé - O evento é para quem adora esse gênero musical que tem raízes profundas na cultura sul-mato-grossense. O espaço ainda terá gastronomia regional. Será às 19h, na Praça do Papa. Entrada é gratuita.

Vexame - Em comemoração ao primeiro ano de Vexame Bar, Lauren, Cory e Pizza Noise se apresentam. Está marcado para às 20h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: R$ 8.

SÁBADO

Bazar Coletivo de Brechós - O tradicional bazar do Coletivo de Brechós que acontece no Horto Florestal terá a exposição de mais de 30 brechós participantes. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal (Entrada pela Av. Ernesto Geisel). Entrada é gratuita.

Feira do Recanto - Na programação deste sábado, na Feira do Recanto haverá oficina de Aquarela Botânica, Jardinagem com ervas para crianças e molhos para saladas com Panc (Plantas alimentícias não convencionais). Para se inscrever nas oficinas é preciso entrar em contato pelo instagram do Recanto das Ervas. Durante o evento serão comercializadas cestas de ervas e temperos, produtos veganos e do agroextrativismo. A partir das 9h, na Rua 13 de Junho, 1592. Entrada é gratuita.

Chopp Solidário - A quarta edição do Chopp Solidário Moema será realizada em parceria com o Instituto TamoJunto. A ação funcionará no sistema drive thru para você trocar 2 kg de alimento não perecível por 2 litros de chopp, com limite de 10 litros por veículo. A ação ocorre enquanto durar os estoques. A partir das 9h, em frente ao Bioparque Pantanal. Entrada é gratuita.

Feijoada - Em comemoração ao Dia Nacional do Samba Barolé e Bloco As Depravadas realizam uma feijoada com atrações musicais. Animam a noite DJ Pit, Daran Jr, Gideao Dias e Cristiano Negão. A feijoada será vendida à R$ 39. Será das 11h às 18h, no Barolé, localizado na Av. Afonso Pena, 6044. Entrada: R$ 20.

Farofa da Brenda - A segunda edição da Farofa da Brenda ocorre neste sábado. O evento é especial para quem gosta de dança fitness. A Farofa é uma aula de fitdance aberta ao público geral. Serão 10 instrutores convidados e a aula será conduzida ao som do DJ Jackson Seballo. Começa às 15h, na Arena Sunset, na Av. Três Barras. Entrada: a partir de R$ 30, pelo telefone (34) 99696-2883.

Feira Ziriguidum - A quarta edição da Feira Ziriguidum trará como temática central o Dia do Samba. Com mais de 100 expositores, o evento arrecadará brinquedos e alimentos não perecíveis para doar à dois projetos filantrópicos. Para animar a Feira terá aquela Roda de Samba Misturou no comando de Ariadne, Isa Ramos e Xandão do Cavaco. Haverá ainda apresentações de Trio Madinha, Bia Blanc, Capoeira do Mato, Dragnoel Greycekelly. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

6º Festival Cultural do Chamamé - O evento é para quem adora esse gênero musical que tem raízes profundas na cultura sul-mato-grossense. O espaço ainda terá gastronomia regional. Será às 17h, da Praça do Papa. Entrada é gratuita.

Oficina para Toda Família - Na programação da 9ª Mostra Fulano Di Tal terá a oficina "Lugar de ser bocó", com jogos teatrais para sensibilizar a família para a experiência do espetáculo inspirado na obra de Manoel de Barros "A Fabulosa História do Guri-Árvore", encenada às 17h. O evento começa às 16h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Lançamento Carnaval - O lançamento oficial do Carnaval de Campo Grande 2024 será neste sábado e contará com Samba e Pagode e se estenderá pelo resto da noite. O evento também estará comemorando o Dia Nacional e Municipal de Samba, com a apresentação das Escolas de Samba que mostrarão os Sambas de Enredo. Na programação ainda há a coroação da Corte de Momo 2024. Está marcado para às 17h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

Espetáculo "O Bem-Amado" - A 9ª Mostra Fulano Di Tal de Teatro conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul que tem como meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. A classificação indicativa é de 14 anos. Será às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Espetáculo "Boca de Ouro" - A Companhia Teatral Adote traz aos palcos uma obra de Nelson Rodrigues, que narra a história de um temido bicheiro, figura quase mitológica no bairro de Madureira durante os anos 1950. A peça provoca uma reflexão sobre a verdade e questiona se ela realmente existe ou se são apenas pontos de vista que se alteram de acordo com nossos interesses ou estados emocionais. Começa às 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653. Entrada: R$ 30, pelo site.

Rolê PontE - O primeiro rolê artístico do Coletivo PontE acontece neste sábado. O rolê surge pela união dos artistas independentes de Campo Grande e terá apresentações de artes visuais, música, videomapping e performance. Marcado para às 20h, no Vexame Bar. Entrada é gratuita.

Bailão do Guampa Torta - No Bailão haverá apresentações do Grupo Trembão, com lançamento de música nova, e Eco do Pantanal. Começa às 20h, na Choperia Toda Hora, localizada na Rua Brilhante, 3045. Entrada: R$ 20.

Patricinha Também Samba - O cantor e compositor Belo é atração principal da festa "Patricinha Também Samba", que há anos é realizada em Campo Grande. Belo retorna a Campo Grande com a nova turnê, que propõe a oferecer um passeio pelos maiores hits de sua carreira. Os portões abrem às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 100, pelo site.

DOMINGO

Mercado de Pulgas - Mais de 50 expositores de antiguidades, artesanato, brechós, gastronomia entre outros estarão no Mercado de Pulgas. Será das 8h às 14h, nos Altos da Avenida Afonso Pena (entre o Corpo de Bombeiros e Rotatória). Entrada é gratuita.

Feira do Recanto - Na programação de domingo na Feira do Recanto haverá brunch a base de Panc (Plantas alimentícias não convencionais), workshop de óleos essenciais, além da comercialização de produtos veganos e do agroextrativismo, cestas de temperos, ervas, flores comestíveis. Para se inscrever nas oficinas é preciso entrar em contato pelo instagram do Recanto das Ervas. A partir das 10h, no Recanto das Ervas. Entrada é gratuita.

Violada Chora me Liga - O evento reunirá experiências gastronômicas e terá como atrações com João Bosco e Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo, Leo Pires e João Haroldo e Betinho. Será das 12h às 21h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 150, pelo site.

Feira do Vai ou Racha - Em comemoração aos 73 anos do Bairro Santo Antônio e em homenagem ao Vai ou Racha haverá Batalha de Poesia Slam Plural, com Capoeira do Mato, Quinteto de Jazz. Na Feira terá Gastronomia, Artesanato, Regional, Moda e Área Kids. Será às 15h, na Rua 14 de Julho, esquina com Euler de Azevedo. Entrada é gratuita.

6º Festival Cultural do Chamamé - O evento é para quem adora esse gênero musical que tem raízes profundas na cultura sul-mato-grossense. O espaço ainda terá gastronomia regional. Será às 15h, na Praça do Papa. Entrada é gratuita.

Arena MS - O primeiro aniversário da Feira Cultural Arena MS terá 65 expositores de economia criativa no evento. A programação especial haverá um leilão, conduzido por Glória Maria, de um Frango Divino. Juci Ibanez e Banda seu Saraiva animarão a noite. Haverá adoção de pets, espaço pet friendly e recreação infantil para criançada. Será das 17h às 22h, na Rua Marques do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Natal nos Bairros - Chegada do Papai Noel, com doces, brincadeiras e muito mais no Bairro Noroeste. Começa às 17h, no Cras do Jardim Noroeste, localizado na Rua Barbacena, esquina com Rua Indianápolis. Entrada é gratuita.

Tango na Praça - O Coreto da Praça Ary Coelho será o cenário do primeiro “Tango na Praça” de Campo Grande, neste domingo. Será a partir das 18h, com aulão para iniciantes, seguido de baile ao ar livre. Entrada é gratuita.

