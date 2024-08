Sextou gelado! Fim de semana tem Deive Leonardo e Concerto lírico na Capital

Este fim de semana tem Festival do Sobá todos os dias, na Feira Central, para celebrar o prato que é o queridinho do campo-grandense. Tem também circo no Quintal Sesc e Le Cirque, além de vitrine coletiva, show de comédia com Bruna Louise, Festival do Graffiti e mais eventos.

SEXTA-FEIRA

17º Festival do Sobá - Na 17ª edição, o festival promete valorizar a gastronomia, a cultura e o empreendedorismo local. Na sexta-feira, tem desfile de fanfarra, músicas de Okinawa, com o grupo RKMD, Taiko de Okinawa e apresentação musical de Nando Galeano. A partir das 16h, na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Quintal SESC - Além de foodtrucks, artesanato e muitas atividades para a criançada, o evento conta com apresentação circense do New York Circus, que promete encantar e divertir as famílias, e animação da banda Som Que Chora. A partir das 17h30, no Quintal SESC. Entrada é gratuita.

Festa Agostina da UEMS - A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul convida todos para sua tradicional Festa Agostina, com atrações musicais, comidas típicas, brincadeiras e correio elegante. Nesta edição, a banda Flor de Pequi será a responsável por animar o público. Será das 18h às 23h, na Unidade Santo Amaro, localizada na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155. Entrada é gratuita.

Samba Amor e Caos – Além de pizza, o Pizza Pub promete o melhor do samba de raiz, com Samba Amor e Caos, toda sexta-feira. A partir das 19h, na Pizza Pub, localizada na R. 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Luedji Luna - O show explora sonoridades como o neo-soul, R&B e jazz, apresentando ao público o repertório recém lançado em álbum homônimo, além de revisitar os sucessos dos trabalhos anteriores de sua carreira (Um Corpo no Mundo e Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água). A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita.

Espetáculo "Revolução" - O Teatral Grupo de Risco apresenta a peça "Revolução" nesta sexta-feira, narrando a história de um operário que, ao buscar melhoria salarial, acaba sendo despedido. Após a apresentação, haverá venda de bebidas e karaokê. Às 19h15, na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Cidade de Maria - A 22ª Festa de Nossa Senhora da Abadia, parte do calendário oficial de Campo Grande, acontece de 9 a 18 de agosto nos altos da Afonso Pena. O evento contará com novenas, feira gastronômica, artesanato e muita música. Nesta sexta-feira, o Grupo Tradição se apresenta. A partir das 19h, na Av. Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Laço Comprido - O CLC (Circuito de Laço Comprido) realiza no “Coliseu do Laço Comprido”, em Campo Grande, o 19º Potro do Futuro, 19º Campeonato Nacional e 7º Derby. Nesta sexta-feira, tem show gratuito com Carla e Junior. Já no sábado, será a vez da dupla sertaneja Bruno e Brutal subir ao palco. No Tendel, com ingressos a partir de R$ 40 na hora, a dupla Maria Cecília e Rodolfo se apresenta. A partir das 19h, no Parque do Peão CLC. Entrada é gratuita; R$ 40 para o show de Maria Cecília e Rodolfo.

Espetáculo "Madalena" - A peça narra a emocionante história de uma mãe, Madalena, que enfrenta uma doença que consome seu filho Zarud, exigindo que ela faça sacrifícios por amor a ele. A partir das 20h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado na R. 26 de Agosto, 453. Entrada é gratuita.

Le Cirque – Em suas últimas semanas de temporada, o Le Cirque traz novas atrações, incluindo artistas da Argentina. O circo oferece praça de alimentação, banheiros e apresentações de mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney. Papais acompanhados pelos filhos pagam meia entrada até o domingo (11). Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

SÁBADO

Feira da Colônia Paraguaya - A terceira edição da feira, que acontece todo segundo sábado do mês, tem como tema “Oportunizando Empreendedores” e promete variedade de produtos, como artesanato típico, arte em tela, brechó e gastronomia típica do Paraguai. O evento também conta com música do Trio de Ouro e Heloá Nantes. A partir das 09h, na Colônia Paraguaya. Entrada é gratuita.

17º Festival do Sobá - No sábado, a programação tem dança com o grupo infantil Sakurá, apresentação do grupo Takaryu Hananokai, música regional com Carlos Martinêz e Wilson Braga, além de show da dupla Eros e Lorenzo. Das 12h às 00h, na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Brechós - A vitrine coletiva conta com mais de 15 expositores, além de food truck, flash tatoo e animação do DJ Baileon. Das 15h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Lançamento de livros - As obras ”Versos para mastigar”, de Fábio Gondim, e “Tríduo rudo”, de Henrique Pimenta, serão lançadas neste sábado. Os livros de poesia serão apresentados coletivamente por conta da relação de amizade dos autores. Está marcado para às 18h, Mis (Museu da Imagem e do Som). Entrada é gratuita.

Bruna Louise - A comediante volta a Campo Grande com seu novo espetáculo “Ela tá correndo”. Bruna busca ir além do entretenimento ao abordar questões como preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam impor a ela. Tem sessão às 18h, 20h e 22h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 87,00, no site.

Deive Leonardo - A turnê do evangelista Deive Leonardo "Antes e Depois" promete provocar uma transformação espiritual na vida daqueles que a testemunham, com mensagens poderosas e relevantes, numa experiência única e impactante. Está marcado para às 18h30, no Bosque Expo. Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo site.

Concerto lírico - O Coro Lírico Cant’art apresenta o concerto DUETTOS, que reunirá música sacra erudita e famosas óperas. O programa promete uma variedade de estilos e épocas, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os amantes da música. Está marcado para às 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada: ingressos gratuitos no site.

Santo Afonso - A celebração do dia de Santo Afonso terá a presença da dupla Gilson & Júnior e o Grupo Laço de Ouro, além de praça de alimentação com espetinho, pastel, cachorro quente, doces e bebidas. A partir das 19h, na Paróquia Santo Afonso. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Festival do Graffiti - O dia começa com 38 grafiteiros e pintores colorindo 95 metros quadrados de muro, com desenhos como fauna e flora, letras e personagens variados. A partir das 17h, tem música com Caramuja, Pretisa, Dj Gaga Funkeira, Dj Lady Afroo, Banda Edson Engenheiro, Becky Bee e Dj Maycon. A partir das 9h, no Espaço Cultural Bar Zé Carioca (sede 2), localizado na Av. 14 de julho, 3234. Entrada é gratuita.

Feira da Praça Bolívia - A feira deste mês, especial para o Dia dos Pais, contará com apresentações do Trio Madinha, da cantora Pretah, de Edson Galvão e das bandas Skuderia e Coyotes Country. Das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

17º Festival do Sobá - Para fechar o fim de semana, o festival tem apresentação do grupo de dança da melhor idade da AABB, apresentação musical da banda Revx, concurso de cosplay, show k-pop com Amanda Nara, além de festival intergeracional de tênis de mesa, xadrez e damas. Das 12h às 23h, na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festival Vida Animal MS - Neste domingo, o maior evento pet de MS oferece Cine Pet, concurso de tosa, sorteios, apresentações musicais e teatro. Confira a programação completa neste link. Das 13h às 22h, na Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3143. Entrada é gratuita.

Cidade de Maria - A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia traz feira gastronômica, artesanato e música. Neste domingo, a atração é o show gratuito da dupla Raffa & Serjão. A partir das 20h, na Av. Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Le Cirque – Em suas últimas semanas de temporada, o Le Cirque traz novas atrações, incluindo artistas da Argentina. O circo oferece praça de alimentação, banheiros e apresentações de mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney. Papais acompanhados pelos filhos pagam meia entrada até o domingo (11). Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

