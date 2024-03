Sextou! MarÃ§o comeÃ§a com ForfÃ©, Teatro MÃ¡gico e Feira Ziriguidum na Capital

Mais um fim de semana, mas desta vez, o primeiro do mês de março de 2024. Tem show do Teatro Mágico, Feira Ziriguidum, Noite da Polca, exposição de obras de arte, inauguração de Bar e muito mais em Campo Grande. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição Acervo da Sectur - Com as mais diversas obras de artistas regionais, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo inicia a exposição de seu acervo. As obras de Humberto Espíndola, J. Araújo, Luciano Laranjeira, Dilma Gomes, Silvia Santos, Carmen Leonardo, Antonio Lima, Jorapimo e muitos outros estarão disponíveis na Galeria de Vidro. A exposição vai até às 20h, na Galeria de Vidro, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. Fica aberto das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Os ingressos para os brinquedos são a partir de R$ 15.

Sextou na Lup - Para começar o fim de semana animado, a Lupland Biergarten recebe o grupo Tropical Mankeys, com alternative rock e tributo à banda Red Hot Chili Peppers. Das 17h às 23h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada é gratuita.

Made in Samba - Sextou com Made in Samba no Capivas Cervejaria. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 na portaria, após as 19h.

Beca Rodrigues - O dogastrobar Quokka Bar-Becue traz a cantora Beca Rodrigues para animar a noite ao som da MPB. A partir das 18h, no Quokka Bar-Becue, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3640. Entrada: R$ 10 de couvert.

Zapata MC - O motoclube Zapata MC - Facção Los Revolucionários abre sua sede ao público que quer curtir o melhor do rock nacional e internacional. A animação do rolê fica por conta de Bruno Cardoso. Começa às 19h, na Sede do Zapata MC, localizada na Rua Eng. Orlando Oliveira, 477. Entrada é gratuita.

O Pagador de Promessas - O Projeto Roda de Teatro terá leitura dramatizada do texto “O Pagador de Promessas”. O evento é inspirado nas rodas de samba, de capoeira e até nas peladas de futebol e ocorre uma vez por mês, sempre em roda. Começa às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Noite da Polca - A 17ª edição da Noite da Polca, Guarânia, Chamamé e Ritmos Latinos, que incluem o bolero, tango, chá, chá, chá e ritmos latinos acontece hoje. A festa dançante acontecerá na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, com atrações nacionais e do Paraguai. Agitam a noite o Conjunto Folklórico Municipal de Asunción (Paraguai), Gerardo Ortiz da Arpa, Abel Baez e grupo, Paulo e Sérgio Arguelo. O convidado especial é Luiz Amarilha. Está marcado para às 19h30, no AABB Campo Grande, localizado na Av. Des. Leão Neto do Carmo, 615. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo WhatsApp (67) 99927-5144 ou 98416-5738.

Noite do Flashback - Com as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90, os DJs Simmu e JB animam a Noite do Flashback. Começa às 20h30, no Clube Estoril. Entrada: R$ 30, para não sócios; sócios não pagam.

SÁBADO

Exposição Acervo da Sectur - Com as mais diversas obras de artistas regionais, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo inicia a exposição de seu acervo. As obras de Humberto Espíndola, J. Araújo, Luciano Laranjeira, Dilma Gomes, Silvia Santos, Carmen Leonardo, Antonio Lima, Jorapimo e muitos outros estarão disponíveis na Galeria de Vidro. Será das 8h às 18h, na Galeria de Vidro. Entrada é gratuita.

Dançar o descanso - A oficina Dançar o Descanso se inicia neste sábado, com a atriz Liz Nátali Sória. As aulas acontecerão todos os sábados do mês de março. A oficina é um convite para a pausa, a suspensão e o autoconhecimento corporal. A técnica pedagógica aplicada será da eutonia, que tem por finalidade o autoconhecimento corporal em suas várias camadas, como a pele, as estruturas ósseas e a biomecânica de movimentos. Será das 9h às 11h, no Museu da Imagem e do Som de MS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. Será das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Feira Arte com Missão e Parceiros - Quem gosta de comida oriental não pode perder a primeira edição de fevereiro da Feira Arte com Missão e Parceiros. O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras. Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito). Acontecerá das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum - Em edição especial, celebrando o Dia Internacional da Mulher, a Feira Ziriguidum promove uma roda de conversa com a temática "Economia Criativa Sobre o Olhar Feminino", com Romilda Pizane, Katienka Klain e Daniele Rehling. Kiarinaha, Karla Coronel e Dany Cristinne ficam responsáveis pela música do evento. Ariane Nogueira, Livia Lopes e Rose Mendonçase apresentam em um espetáculo de dança e o Coletivo Clandestinas fará uma intervenção artística. O evento reúne expositores nas áreas de gastronomia, artesanato, moda e muitos outros. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Forfé - O sabadão também é de muita violada sertaneja. O Forfé chega com Rapha e Léo, Marco Antônio e Gabriel, Julia e Rafaela. Será das 16h à 00h, na Estância das Flores, localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484. Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo site.

Feira de Vinil - Com mais de cinco mil discos para garimpar, a primeira edição da Feira de Vinil de Campo Grande acontece neste sábado. O evento reune lojas expositoras de Três Lagoas e da Capital. O DJ Amarelo Drama anima a noite com discotecagem de LPs. Será das 17h às 22h, no Eden Beer. Entrada é gratuita.

Quokka bar-Becue - Gui Matossi anima a noite no Quokka Bar-Becue, em um show de samba rock. A partir das 18h, na Rua Antonio Maria Coelho, 3640. Couvert: R$ 10.

Clássicos do flashback - As bandas Mullets e Control A farão uma viagem no tempo, tocando clássicos do flashback no Blues Bar. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30 na portaria.

Noite Preta - LadyAfroo e Palo comandam o DJ set no Vexame Bar, neste sábado. A partir das 20h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: a consultar na portaria.

Louva Dub e banda Curimba - Show com gostinho de "bons velhos tempos" reúne as bandas Louva Dub e banda Curimba neste sábado. Louva Dub no formato power trio fará releituras modernas do reggae e da música brasileira. O evento se inicia ao som de DJ Jorge 67. Começa às 21h, no Barcelona Pub. Entrada: a partir de R$ 20.

Salseiro do Soares - O evento retorna neste sábado com mais de sete carros confirmados. A entrada é gratuita para as mulheres até 00h. A partir das 21h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: R$ 15.

DOMINGO

Mercado de Pulgas - Mais uma edição da feira de vendas e trocas entre expositores e clientes ocorre neste domingo. O evento é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, no século XIX. Mercado de Pulgas é ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares e querem compartilhar os itens. Será das 8h às 13h, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. Será das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Arena MS Cultural - Em edição especial pelo Dia Internacional da Mulher, a feira de empreendedorismo Arena MS Cultural acontece neste domingo. Lauren Cury e banda animam o evento. Haverá ainda recreação infantil gratuita e feira de adoção de pets. A partir das 17h, na Rua Marques do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Quokka Sessions - Domingo terá Techno Minimal com Bruno Lino e Afro House com Loren no Quokka Sessions. Começa às 17h, na Rua Antonio Maria Coelho, 3640. Couvert: R$ 10.

Chorinho - Um quintal para apreciar a boa música, com descontração e para celebrar a amizade. Essa é a proposta do bar Ô de Casa, que neste sábado apresenta Bibi do Cavaco e o Som que Chora, abrindo a temporada de choros e sambas no local. A partir das 17h30, no Ô de Casa, localizado na Rua Espírito Santo, 1455. Entrada: R$ 15, com reservas pelo WhatsApp (67) 98193-5180.

Teatro Mágico - Com a turnê “Sem Horas e Sem Dores”, o espetáculo do músico, Fernando Anitelli, é um convite ao público para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem a história de O Teatro Mágico. Está marcado para às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 80, pelo site.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também