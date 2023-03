Sextou na Capital tem pagodinho, feira e espetáculo; Confira

Já de olho na páscoa, a Capital terá o Bazar de Páscoa neste fimde semana. Também acontecerá a Feira de Artesanato “Mãos que Criam”, a Feira Praça do Peixe e muitos espetáculos deverão animam esta sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26), em Campo Grande. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Museu das Ilusões - A atração é uma inspiração dos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, com espaços instagramáveis, ambientes incríveis para fotografar e filmar e situações que parecem impossíveis. A exposição é antes de tudo, um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente. O passeio pode ser feito de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h. Aos domingos das 12h às 20h, com entrada até às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos aqui.

Feira Mãos que Criam - Além da participação de 8 etnias indígenas do MS, haverá exposição de artesanato de 13 municípios do interior. As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do mundo. É das 14h às 22h, no Círculo Militar, localizado na Av. Afonso Pena, 107. Entrada é gratuita.

As Preciosas - O espetáculo narra a história de três funcionárias da máquina do tempo da humanidade, localiza fora da Terra: Eva, decidida, consciente, movida pela urgência de encontrar um caminho para um mundo onde todos possam viver; Madalena, a mais nova, leve, sonhadora, que acredita que tudo é possível; e Luci, a mais velha, debochada, engraçada e calma, consciente do fracasso do mundo e do seu próprio em mudá-lo. Será às 19h e 20h30, na Casa de Ensaio. Entrada: R$ 22,50 (compre aqui).

Expo Índia - Feira tem produtos típicos de países como Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano. A atração segue até 30 de abril com jóias, acessórios, roupas, presentes, itens de decoração e muito mais. Acontece das 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Baile da Vovó Ziza - Baile do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza será animado com Marlon Maciel e banda, muita dança e diversão. Das 13h às 16h30, no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 5.160. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - O evento é para toda família com contação de história, pinturinha e recreação com a Trupe Guavira e apresentação do espetáculo “Interações Mágicas” com o Ilusionista Thiper; Karaokê Mulheres; show musical de pop e MPB, com Jerry Espíndola; foodtrucks; e espaço petfriendly! Será das 17h às 22h, no Shopping Campo Grande, no estacionamento em frente à Riachuelo. Entrada é gratuita.

Exposição “Grolli das Ruas pras Ruas” - A exposição é da artista Marilena Grolli, uma das premiadas no I Prêmio Ipê de Artes Visuais. Ela utiliza técnicas variadas nas suas obras, que possuem sua própria história, desde sua infância difícil, como engraxate. Está marcado para às 19h, na Galeria de Vidro, localizado na Rua Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

20 anos de Fulano di Tal - O grupo teatral comemora os 20 anos em vários bairros de Campo Grande com o projeto “Os Bocós e Suas Andanças”. Nele, 12 apresentações do espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, inspirado na obra de Manoel de Barros, serão apresentadas. Será às 19h30, no Centro Comunitário do Coophatrabalho. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feira da Praça do Peixe - Serão mais de 150 expositores reunidos para fomentar o empreendedorismo, a economia criativa e nossa gastronomia. Vai ter palco com apresentações de dança, música com a artista Geórgia "O anjo azul" e a banda Pionners 67 com muito pop rock. Acontece das 15h às 21h, na Praça do Peixe na Avenida Bom Pastor. Entrada é gratuita.

Festa da Patroa - Homenegeando as mulheres no sertanejo, a belíssima Reddy Allor está de volta a Campo Grande para um super show. Será a partir das 23h, no Prime Pub, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, número 392.

Sabadou Santa Sogra - Espaço oferece samba e pagode com apresentação do grupo Samba do Nosso Jeito. Começa às 20h, na Av. Euler de Azevedo, 367. Entrada é gratuita.

O Diabo e Suas Máscaras - Após se debruçar sobre a “Psicanálise e Educação”, relacionando Hefesto e Édipo a tantos desamparados modernos, e “Sobre Amores e Exílios”, em que alça a literatura a lugar de conforto humano diante de tantos dissabores vivenciados pelo "ser estrangeiro", a psicanalista e psicóloga Andréa Brunetto se lançou a uma jornada polêmica: desvendar Lúcifer. O lançamento do livro é neste sábado. Está marcado para às 14h, no Auditório do Grand Park Hotel, na Avenida Afonso Pena, 5282. Entrada é gratuita.

Maracangalha de Pé na Rua - O grupo Teatro Imaginário Maracangalha vai oferecer oficina de teatro de rua, das 9h às 11h, e intervenção de rua, com Ferro em Brasa, às 15h. Será na rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Workshop “Escriturgências” - A ação “Escriturgências: Estratégias de composições dramatúrgicas nos circos contemporâneos” promete apresentar estratégias de composições da dramaturgia voltadas para a produção de espetáculos de circo nos dias de hoje, desenvolvidas durante a pesquisa de doutorado do diretor e pesquisador Diocélio Barbosa na UFBA (Universidade Federal da Bahia). Será às 9h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Bazar de Páscoa - A professora Malu Thomé e suas alunas vão vender vários produtos artesanais com temas de Páscoa. Começa às 14h, na rua Pedro Martins, 898. Entrada é gratuita.

Oficina infantil - Uma tarde para a criançada aprender a fazer um móbile de palhaço para o dia do circo! O ingresso, com o combo para o Cine Clubinho, onde será exibido “A primeira perda da minha vida” e “Criatura”, deve ser retirado meia hora antes. A criança precisa ter ao menos 5 anos de idade e estar acompanhada do responsável para participar. É preciso levar os seguintes materiais: 1 pincel fino, 1 pincel largo, tesoura sem ponta e cola branca. Acontece às 15h e 16h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

20 anos de Fulano di Tal - O grupo teatral comemora os 20 anos em vários bairros de Campo Grande com o projeto “Os Bocós e Suas Andanças”. Nele, 12 apresentações do espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, inspirado na obra de Manoel de Barros, serão apresentadas. Será às 19h30, na Praça Recanto dos Pássaros. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Como Nascem as Estrelas” - Solo interpretado pela atriz Laura Santoro, que aborda história de uma jovem que descobre sua paixão pela atuação na terra de Glauce Rocha. Elenco e dramaturgia: Laura Santoro . Direção e orientação: Fernando Lopes. Realização: Cia Teatro do Mundo. Está marcado para às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com a opção de R$ 20 na lista amiga para compras antecipadas. As reservas são realizadas através do WhatsApp, (67) 99696-9774.

40 anos de Dagô - O multiartista comemora 40 anos de carreira com sua coleção de colagens digitais - "Ofélias". Inspirado na personagem da peça "Hamlet", de Shakesperare, as colagens de Dagô são uma livre releitura da cena final, o qual mostra Ofélia, afogada, flutuando em meio a flores no rio. A exposição "Ofélias" se estende até o dia 5 de abril. Será das 14h às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, número 177. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Filho dos Livres - Rodeado de artesanato, Filho dos Livres se apresenta na Feira do Artesão Mãos Que Criam com entrada gratuita. Está marcado para às 19h, no Círculo Militar, localizado na Avenida Afonso Pena, 107. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Depois de dois meses, o Pagode da Nuala está de volta com DJ Lannovisk, Samanta Blossom e Galera Pagode 90. Está marcado para às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103. Entrada: a partir de R$ 10.

20 anos de Fulano di Tal - O grupo teatral comemora os 20 anos em vários bairros de Campo Grande com o projeto “Os Bocós e Suas Andanças”. Nele, 12 apresentações do espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, inspirado na obra de Manoel de Barros, serão apresentadas. Será às 19h30, na Associação de Moradores da Coophavilla II. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Trupe Guavira vai encantar a criançada, estimulando a atenção e a curiosidade por meio de várias linguagens artísticas como a música e o teatro. A contação de histórias tem o poder de aumentar o universo de significados das crianças, promovendo um ambiente lúdico e prazeroso. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Maracangalha de Pé na Rua - Vai ter espetáculo de teatro de rua, o “Areotorare – O Verbo Negro” e “Bororo do Índio Profeta”. Está marcado para às 18h, na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

