Último domingo de junho tem Festa Junina Vegana, Circo e Festival

Último domingo (25) de junho chegou, e programação para o campo-grandense encerrar o último final de semana do mês é o que não falta. Confira a agenda para este domingo:

Festa Junina Vegana - Campo Grande recebe a primeira edição da festa junina vegana, com releitura vegana dos pratos tradicionais da época: arroz carreteiro, pastel e cachorro-quente. Os fãs dos tradicionais doces juninos poderão saborear o arroz doce, curau, bolos diversos, canjica doce e muito mais. Também serão comercializados itens como hambúrgueres e lanches veganos congelados, queijos vegetais, cosméticos, vestuário e artesanato. De atrações, haverá apresentação do Quinteto de Jazz da Sectur, Regina Bombom, Rhayla, O Baile do Régis e Ricardo Pereira. Também haverá prática de ioga, oficina de artesanato, aula de alongamento e dança, mini palestra sobre nutrição vegana, passeio de City Tour e área kids. Será das 9h às 17h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Festival Mahila - Na quarta edição, o festival traz a Campo Grande a mostra de dança, workshops e o espetáculo "Elementos". Na primeira noite de evento, o show de abertura é com a banda de percussão Tribos da Areia formada exclusivamente por mulheres, e participação da Cia Isa Yasmin e Adelyah Gomes, seguido pela apresentação das ministrantes dos workshops e grupos e companhias locais. Começa às 19h, no Armazém Cultural. Entrada é gratuita.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa a celebrar a 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana. Nesta sexta a programação se inicia às 19h com missa de abertura; seguido de show de Olavo Netto e Duda Marques. Está marcado para começar às 7h, na Av. Afonso Pena, 377. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” é a vez da CIAhabiliDOCES divertir o público com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau. Será das Às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem picadeiro chegando em Campo Grande! Nesta sexta é a estreia do Circo Mundo Mágico, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Tem espetáculo às 16h, 18h e 20h, no Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: Ingressos no site.

Festa do Orgulho - Celebrando a diversidade, amor e o orgulho LGBTQIA+, tem Festa do orgulho no Capivas neste domingo. A casa promete dom de pop, funk, brasilidades e beats eletrônicos com Gikka B2B Lannovisk&Gustavo Freitas. Começa às 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

