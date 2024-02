Último fim de semana de fevereiro tem Murilo Couto, Parque de Diversões e feiras

Último fim de semana do mês de fevereiro chegou, e com ele muitas opções de lazer para 'sextar' em Campo Grande. Tem apresentação de comédia de Murilo Couto, musical Encanto e Parque de Diversões. Além disso haverá feiras e muito mais. Confira aqui a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Ita Center Park – Combinando a nostalgia dos brinquedos que há tempos encantam o público com novas atrações, o Ita Center Park retorna para mais uma temporada na cidade. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras.

Semana do Cinema – Com ingressos a R$ 12, a Semana do Cinema promete movimentar todas as redes de cinema pelo Brasil. Em Campo Grande, o Cinemark, Cinépolis e UCI estão prontos para receber todo mundo. Além do valor promocional para as sessões de 22 a 28 de fevereiro, o público terá descontos também nos combos de pipoca e guloseimas.

Quintal Sesc - Espaço terá muita diversão para a criançada com Recreação e Pinturinha. Além disso, Karol Coronel fará um show musical com muita brasilidade. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Vexame Bar - Sexta é dia de música estranha no Vexame Bar, com DJ set Compacta + Edu, que tocará desde indie até new wave. Começa às 20h, na Av. Calógeras, 3100.

Salseiro dos D59 - O encontro de titanzeiros de Campo Grande ocorre nesta sexta-feira, com animação de Dj Marcola. Entrada gratuita para mulheres até às 23h. Começa às 22h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: R$ 20.

SÁBADO

Feira Explosão - Tradicionalmente, todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Acpntecerá das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Pátio Sesc - A primeira edição do Pátio Sesc de 2024 terá atrações para toda a família, a partir das 10h. Nesta edição, serão realizadas atividades recreativas com Karaokê Geek, que contará com músicas de abertura de animes e rap geek como mhrap, player tauz e 7minutoz. A partir das 10h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Lançamento de livros - A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim recebe o lançamento dos livros Mata do Segredo e Honrando o Legado – Cuidando os idosos com gratidão, do autor Hélio Kawahira (pedagogo e especialista em educação). O livro é sobre a Colônia Mata do Segredo, uma história de pioneiros e imigrantes. O segundo destaca a necessidade de proporcionar um envelhecimento digno e saudável aos idosos. Está marcado para às 15h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Encanto - O Musical - O espetáculo inspirado no sucesso da Disney será apresentado pela primeira vez em Campo Grande. Cantado ao vivo, o espetáculo conta a história dos Madrigal, uma família dotada de magia, que vive na Colômbia. Começa às 16h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 50, pelo site.

Broadway Night's O Musical - Os maiores sucessos dos grandes musicais do cinema interpretados por 8 cantores vão encantar o público no dia 24 de fevereiro em Campo Grande. O cenário, coreografias, trocas de figurinos e projeções ambientando os números musicais, fará com que todos tenham a sensação de estarem em uma noite na Broadway. Está marcado para às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 65, pelo site.

Murilo Couto - O comediante volta a se apresentar em Mato Grosso do Sul neste ano. Em duas sessões, Murilo Coach traz o espetáculo "7 passos para o bilhão", uma palestra motivacional de autoconhecimento. Tem sessão às 20h e 22h, no Teatro Dom Bosco. Ingressos pelo site.

Capivas Cervejaria - DJ TGB + Mari Ogatha garantem aquele setlist de hip hop, pop e funk no sabadão. A partir das 17h, na Rua Pedro Celestino, 1.079.

DOMINGO

Feira São Chico e Vai ou Racha - Neste domingo haverá mais uma edição da Feira Vai ou Racha com São Chico. O evento reúne 35 expositores de gastronomia, brinquedos, artesanato, brechó, moda autoral e antiguidades. DJ TGB anima o domingo. Será das 07h às 13h, na Rua 14 de Julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Aula de Yoga - O projeto que busca levar momentos de bem estar e saúde para as pessoas por meio do Yoga realiza sua tradicional aula gratuita. Começa às 09h, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas. Entrada é gratuita.

Folia Ballroom - Neste domingo ocorre a Folia Ballroom no Capivas Cervejaria. A cena Ballroom é uma cultura underground de identificação e expressão de pessoas LGBT’s e pessoas pretas e latinas. No evento haverá quatro categorias: Baby Vogue, RunWay, Vogue Performance e Carão Glitter. DJ Afroqueer fará o setlist da noite. A partir de 17h, na Rua Pedro Celestino, 1.079. Entrada: R$ 5.

