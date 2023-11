Último fim de semana de novembro tem festival, show e feira na Capital

Chegou a sexta-feira (24), e com o último final de semana de novembro, o campo-grandense com toda certeza tem o que fazer neste sábado (25) e domingo (26).

O JD1 separou uma agenda cultural, com show, apresentações, diversão pra criançada e muito mais. Confira:

SEXTA-FEIRA

Exposição "Ori" - Em alusão ao mês da Consciência Negra, durante todo o mês de novembro a exposição "Ori", do Coletivo Enegrecer, está instalada no Museu da Imagem e do Som, em Campo Grande, buscando a essência de que em cada ser existe um universo singular.

A exposição acontece até às 17h30, no Museu da Imagem e do Som, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Tradicional para as sextas campo-grandenses, a edição de hoje é Especial de Natal. Começando a partir das 17h com atividades recreativas e brincadeiras proporcionadas pelo Sesc Camilo Boni, seguidas pela Brinquemania, o público se encantará, às 19h30, com o Espetáculo de Natal, que chega para encantar o público presente. Encerrando a noite, Renatto Mendes sobe ao palco às 20h, com apresentação de combinação de blues e música regional sul-mato-grossense.

O evento acontece das 17h às 22h no estacionamento da Riachuelo, no primeiro piso do Shopping Campo Grande. A entrada é gratuita.

LabHits Festival - Comemorando seus três anos, a LabHits organizou um “aniversário” com duas noites de evento, cada um com 6 horas de música por noite e mais de 20 artistas para representar diversos artistas nacionais e internacionais.

O festival tem início nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Terceiro lote dos ingressos disponível a venda, a partir de R$35, no Sympla .

EP Complicando coisas simples - A banda Bravo e Meio realiza festa de lançamento do episódio Complicando Coisas Simples, em uma programação que conta com a as bandas Nameless, Barata Branca, e Bravo e Meio, além de exposição da Revista Badaró. Os lanches serão garantidos pela Bug Faminto, com opções veganas.

O lançamento acontece a partir das 19h na Avenida General Melo, 91. Ingressos a partir de R$ 10.

SÁBADO

Espetáculo Roblox - Pela primeira vez em Campo Grande, chega o espetáculo Roblox - Ao vivo em Campo Grande, com uma história lúdica, inteligente e com muitas cores, que leva as crianças e adultos a participarem, juntos de seus personagens favoritos, dos desafios dos games com momentos de pura emoção e criação.

O evento acontece no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225. Horário das sessões e ingressos, a partir de R$ 35, no Sympla .

Afronta Edição “Pretinhosidade” - Na edição deste sábado, a Praça do Preto Velho vai reunir mais de 40 artistas da Capital, com o line-up de Vadios67, Posse Sul Rappers, Suburbia, Serena MC ,Mamba, Angelique, Silveira, Lucy, Hemp e Voz do Gueto, além de show nacional de Nego Max (SP), DJ’s Lattyna, LadyAfroo, B2B Afroqueer e Kaique, Poesia com Dani Oliveira, Danças Urbanas com Livia Lopes, Sidibi, Ariel e Eduarda, Vogue: Imperatriz Yara, Maya da Silva, Flávio Santos e Grey Clink, Coletivo Suburbanas: B-girl Carla, Eduarda, Suburbia, Serena MC, DJ Lattyna e Graffite com Choro.

O evento acontece das 15h às 22h30 na Praça do Preto Velho, no Bairro Jardim Paulista. A entrada é gratuita.

Dança no Museu - Uma estampa no fim de ano do campo-grandense, o tradicional espetáculo no Museu das Culturas Dom Bosco contará com a participação de 22 grupos, academias e escolas de dança. Ele será realizado no teto do museu, que fica no mesmo nível da Afonso Pena, garantindo que o público possa se acomodar no gramado do Parque das Nações Indígenas, onde o museu está localizado, e possa assistir às apresentações.

O espetáculo acontece às 18h, no Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena. Não é preciso pagar para assistir.

Espaço Sesc - Acontece no sábado o “Contos de Brincar e Cantar”, com Edu Brincante e Gabi Cantante, com uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias.

Ele acontece no Shopping Norte Sul Plaza, das 15h às 16h30. A entrada é gratuita.

Feira Mixturô - Artesanato, gastronomia, moda e apresentações culturais marcarão a feira de empreendedorismo e economia criativa. Ela acontece a partir das 16h na Praça do Peixe, na Avenida Bom Pastor. A entrada é gratuita.

DOMINGO

Espaço Sesc - O arte-educador e musicoterapeuta Nano Elânio conduzirá o público em com contação de histórias, em uma apresentação marcada por muita interação e musicalidade.

A apresentação acontece das 15 às 16h30 no Shopping Norte Sul Plaza. A entrada é gratuita.

Yoga para todos - Para encerar o fim de semana, acontece um aulão gratuito para todos os seres, corpos e mentes, basta levar seu tapetinho de Yoga ou canga.

O aulão acontece no Parque das Nações Indígenas, no Monumento dos Povos Indígenas, a partir das 9h. A entrada é gratuita.

Garimpasso - Com saldão anual do coletivo Garimpasso, o campo-grandense pode estar encontrando peças que vão de R$ 5,00 até R$ 35,00. Ele acontece das 16h às 19h, na Travessa Mirassol, 129. Qualquer um pode participar.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também