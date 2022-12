Vai pegar estrada? BR-163 tem nove trechos em manutenção; confira

A CCR MSVia informa aos usuários da BR-163/MS que novo trechos da rodovia estarão com desvio de tráfeo e sistema de pare-e-siga, nesta sexta-feira (30), devido a serviços de manutenção.

O SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) alerta aos motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista.

É possível que esses locais apresentem congestionamentos em função das interdições parciais. Em caso de chuva, as obras serão interrompidas, retornando tão logo pare de chover.

Pontos com desvio de tráfego:

Coxim/Pedro Gomes – no km 775;

Rio Verde de MT – entre os kms 703 e 702;

São Gabriel do Oeste – no km 607 e no km 603;

Nova Alvorada do Sul – no km 401;

Dourados – no km 275;

Itaquiraí – entre os kms 117 e 110;

Pontos com pare-e-siga:

Nova Alvorada do Sul – no km 414 e entre o kms 369 e 368;

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

