Ação da Energisa renegociou o débito de mais de 3.900 pessoas

A Energisa promoveu o projeto, Nossa Energia no Seu Bairro, no Aero Rancho na manhã de sábado (7), onde fez o sorteio de 30 geladeiras, além de fazer cadastros de Tarifa Social, negociação de débitos com condições especiais com parcelamento de até 60 vezes (com ou sem entrada).

Durante ação da concessionária também foi realizado para os moradores do bairro Aero Rancho, a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas Led, palestra sobre empreendedorismo, dicas de economia, experimentos físicos, jogos e brinquedos para as crianças.

A dona de casa, Jovelina Pinto Alves Cuenca, 51 anos, esperou a ação começar desde e aproveitou a oportunidade para fazer o cadastro na Tarifa Social, trocou as lâmpadas e ainda levou a filha para participar da palestra junto com ela. “Fui uma das primeiras a chegar. Aproveitei para fazer tudo”, frizou a primeira ganhadora da geladeira nova. “Eu já estava feliz de fazer o cadastro da Tarifa Social, mas ganhar a geladeira foi o máximo. Eu falei que ia ganhar, viu. Fui a primeira!”, comemorou.

O Coordenador de Recebíveis da Energisa, Jonas Ortiz Rudis, ressaltou a importância da atividade. “Preparamos essa ação bem completa para os moradores do bairro Aero Rancho, uma comunidade muito populosa. É importante informar sobre o cadastro na Tarifa Social, que significa reduzir em até 65% a conta de energia. Acreditamos fazer a diferença ao estar mais próximo das pessoas”, afirmou.

Para o atual presidente da Associação de Moradores, Jailson Nabhan de Oliveira, residente do bairro há 30 anos, é uma ação que valoriza o relacionamento e pensa nas pessoas. “É um evento muito importante para nossa comunidade, pois além da palestra sobre sensibilização do consumo da energia, o pessoal foi contemplado aí, próximo do Natal com as geladeiras novas. Muita gente aproveitou para fazer cadastro na Tarifa Social e tenho certeza que ajudou muitas famílias”, destacou.

