Advogado garante que atividade do Pantanal Cap é regular

Em mais um desdobramento da Operação Omertà, buscas e apreensões foram feitas no escritório do Pantanal Cap nesta quarta-feira (2). A empresa pertence à família Name e tem sido alvo frequente de operações.

Ao JD1 Notícias, o advogado da empresa Rafael Silva de Almeida, falou que hoje foi feito o acompanhamento das buscas e que medidas legais serão tomadas pois todas as atividades exercidas pela empresa são totalmente regulares. “Hoje acompanhamos as buscas e vamos adotar as medidas legais cabíveis, na medida em que toda atividade exercida pela empresa é totalmente regular, dentro dos tramites da lei”, informou.

O processo corre em segredo de justiça, ao falar sobre o fechamento da empresa Rafael reafirmou que não teve acesso aos autos do processo. “Não vai ser possível afirmar ou negar as acusações, porque eu não tive acesso aos autos. A decisão deve ter alguma fundamentação ou medida para determinar o lacre”. “O que nos causa estranheza é que na quarta fase da Operação Omertà, ainda sem nenhuma ordem judicial, alguns títulos do Pantanal Cap foram apreendidos e tão logo a empresa acionou o judiciário que terminou a restituição das centenas de títulos apreendidos. Nessa mesma decisão é destacada a legalidade de todos os produtos distribuídos pela FENA”, continua o advogado.

A OPERAÇÃO – Equipes do Garras e Gaeco deflaragram nesta manhã a sexta fase da Operação Omertà que, desta vez tem como alvo o deputado Jamilson Name, filho do empresário Jamil Name, preso por chefiar uma milícia no Estado. A empresa da família, Pantanal Cap, também é alvo da operação e terá as atividades encerradas a mando da Justiça.

