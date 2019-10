Aeroporto Internacional de Corumbá será leiloado em 2º lote do governo

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Online

O Aeroporto Internacional de Corumbá será vendido para a iniciativa privada. A estrutura integra lista de 17 aeroportos que vão a leilão em 2ª lote do Ministério da Economia.

Os termos de entrega foram assinados no início da semana pelo secretário da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), Fernando Bispo, e pelo secretário da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Ronei Glanzmann.

Conforme o site Diário Online, para integrar o lote, o aeroporto fez parte de um estudo conduzido pela SPU. O titular da pasta afirma que os aeroportos que serão leiloados “são de suma importância”. Após serem privatizados, os locais receberão reformas na estrutura.

Segundo o Ministério da Economia, até o final do ano, mais dez aeroportos serão privatizados, alcançando total de 45. De acordo com o governo, a entrega dos aeroportos “é a conclusão de um longo processo de regularização imobiliária desses bens, iniciado nos estados, por meio das Superintendências do Patrimônio da União”.

Ainda de acordo com o Diário, o novo terminal de passageiros foi inaugurado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em 2001, com saguão principal climatizado e arquitetura inspirada em um dos peixes predominantes da região sul-mato-grossense, o pacu.

A área construída é superior a 1,2 milhão de metros quadrados; a pista de pouso e decolagem tem 1.500m x 45m, comprimento atual, habilitada para receber também aeronaves militares, aviação executiva e táxi aéreo.

A publicação do ministério diz “para isso [venda], é realizado o trabalho de identificação e delimitação de áreas da União; atualizados registros e averbações junto a cartórios; além de outros procedimentos operacionais para que os imóveis sejam entregues sem obstáculos ou impedimentos de qualquer espécie”.

Deixe seu Comentário

Leia Também