Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Geral

Agência do Detran-MS de Sidrolândia passa a atender em novo endereço no Centro

Unidade agora funciona na Rua São Paulo, nº 123, após mudança concluída nesta sexta-feira

28 fevereiro 2026 - 18h33Taynara Menezes

A Agência do Detran-MS de Sidrolândia já está atendendo em novo endereço. Desde esta sexta-feira (27), os serviços ao público são realizados na Rua São Paulo, nº 123, no Centro da cidade.

A unidade deixou o prédio da Rua Alagoas, nº 847, e passou a funcionar a cerca de seis quadras do antigo local. Para viabilizar a mudança, o atendimento foi suspenso temporariamente nos dias 25 e 26, sendo retomado normalmente no novo espaço.

A transferência ocorreu após avaliação técnica que apontou necessidade de adequações estruturais no prédio anterior. Segundo o órgão, o novo imóvel oferece melhores condições de atendimento ao público e de trabalho aos servidores.

Paralelamente, estão em andamento tratativas para abertura de processo licitatório visando à reforma completa da antiga sede.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 145 milhões neste sábado
A pesca sustentável depende do respeito às regras e do cuidado com os rios das bacias do Paraguai e Paraná
Geral
Temporada de pesca retorna neste domingo em MS; confira orientações
carteira de trabalho
Justiça
Justiça do Trabalho valida demissão de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Justiça nega pedido de mulher para reaver R$ 100 mil em dízimo dado à igreja
Obras na rodovia BR-163 / Foto: Motiva Pantanal
Trânsito
Anel viário de Campo Grande passa por obras e Motiva Pantanal alerta para 'pare e siga'
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Em meio à investigação de extermínio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Assassinato a facadas no Caiobá termina com pena de 6 anos no semiaberto
Divulgação / PMMS
Polícia
Mãe e filho são presos com armas e munições em ação da PM em Campo Grande
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
Política
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv