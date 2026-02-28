Agência do Detran-MS de Sidrolândia passa a atender em novo endereço no Centro

A Agência do Detran-MS de Sidrolândia já está atendendo em novo endereço. Desde esta sexta-feira (27), os serviços ao público são realizados na Rua São Paulo, nº 123, no Centro da cidade.

A unidade deixou o prédio da Rua Alagoas, nº 847, e passou a funcionar a cerca de seis quadras do antigo local. Para viabilizar a mudança, o atendimento foi suspenso temporariamente nos dias 25 e 26, sendo retomado normalmente no novo espaço.

A transferência ocorreu após avaliação técnica que apontou necessidade de adequações estruturais no prédio anterior. Segundo o órgão, o novo imóvel oferece melhores condições de atendimento ao público e de trabalho aos servidores.

Paralelamente, estão em andamento tratativas para abertura de processo licitatório visando à reforma completa da antiga sede.

