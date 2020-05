Agências da Caixa abrirão no sábado para saques do auxílio

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Caixa vai abrir 2.213 agências neste sábado (30), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício.

A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos.

A Caixa orienta aos clientes, que antes de ir a uma agência, eles devem consultar as unidades quais estarão abertas em sua localidade através do site http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.

Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

