Agentes levam documentos e computador da casa de Jamilson

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) deixaram a residência do deputado estadual Jamilson Name por volta das 10h30 desta manhã.

Na saída, o advogado Tiago Bunnig informou que foram levados alguns documentos e computador da residência. “Foi só uma busca e apreensão, não tivemos acesso à decisão, não foi apreendido nada de relevante na residência”, garantiu. Uma quantia em dinheiro também foi encontrada na casa, porém, uma quantia não expressiva, segundo a defesa, que não revelou o valor.

Mais cedo, o advogado Áureo García Ribeiro Silva (foto ao lado), responsável por assuntos referentes do mandato Jamilson afirmou que os agentes também estiveram no gabinete do deputado, porém, não levaram nada. “É coisa relacionada com o Pantanal Cap, sou um advogado da área parlamentar do deputado, não tenho conhecimento nenhum da parte da empresa. O gabinete é no mesmo prédio da empresa, um andar separado, onde o deputado usa para atender o pessoal. Do gabinete, nada foi apreendido. Estamos lá desde as sete da amanhã, já saíram e liberaram, tanto é que acompanhei todas as buscas. Foi bem tranquilo”, afirmou.

Agentes ainda estão na sede do Pantanal Cap, que será lacrada, segundo apurado pelo JD1 Notícias. Computadores estão sendo examinados neste momento no local.

A OPERAÇÃO – Equipes do Garras e Gaeco deflaragram nesta manhã a sexta fase da Operação Omertà que, desta vez tem como alvo o deputado Jamilson Name, filho do empresário Jamil Name, preso por chefiar uma milícia no Estado. A empresa da família, Pantanal Cap, também é alvo da operação e terá as atividades encerradas a mando da Justiça.

Ao todo, 13 mandados prisão contra gerentes do jogo do bicho estão sendo cumpridos e 17 de busca e apreensão.

