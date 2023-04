Amanda vence o BBB 23 e leva o maior prêmio da história do programa

A médica de 32 anos levou 68,9% dos votos se tornando a campeã do BBB23. Amanda já surgia como favorita do público em diversas pesquisas e conquistou o tão sonhado prêmio de R$ 2,88 milhões.

Aline Wirley é a vice campeã da 23ª edição do reality com 16,96% dos votos. Já a atriz Bruna Griphao deixou o confinamento com 14,14% dos votos. A artista também alcançou 4,6 milhões de seguidores no Instagram.

Dessa vez a final do reality foi marcada por uma conversa das finalistas com uma cápsula do tempo, cada uma assistiu e reagiu a um vídeo gravado pelas mesmas no início da edição. As Sisters se emocionaram respondendo, para suas versões de meses atrás, o que elas realizaram, as provas que venceram, seus arrependimentos e como foi a experiência no BBB 23.

