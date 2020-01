"Amor não escolhe", diz Eduardo Costa sobre relações com menores

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Eduardo Costa aproveitou a noite desta quinta (23) para gravar seu novo DVD em Curitiba. Mas antes de subir ao palco da casa de shows, ele bateu um papo com o colunista Leo Dias e usou parte da entrevista para abrir o jogo sobre uma polêmica em que está envolvido: a de ter feito sexo com menores de idade.

Ele revelou, na web, que já se envolveu com meninas de 15 e 16 anos ao longo da vida e logo viralizou com a declaração na internet. "Foram duas. Mas eram namoradas. Em uma das situações, eu tinha 22 anos, ela 14 e namoramos por cinco anos. Na outra situação eu tinha 15 e namoramos por quatro anos. Foram namoradas muito importantes e que fazem parte da minha vida até hoje. Hoje jamais vou ficar com uma menor de idade, até porque hoje sou um senhor e tenho uma filha de 13 anos", disse ele.

Eduardo é pai de Maria Eduarda e conta que sempre se preocupou com a vida da jovem. Por isso, ele afirma que é aberto e que fala de diversos assuntos, como sexo, com sua filha. "Hoje as meninas começam a namorar cedo. Para minha filha, por exemplo, já dou conselhos sobre sexo, converso com ela abertamente sobre isso. Não quero criar uma filha alienada. Quero que ela esteja preparada para decidir sobre as lições que o mundo colocar para ela. Quero que ela tenha um namorado e que saiba o que está fazendo quando tiver relação sexual com ele. E que faça quando ela tiver vontade e não quando o cara tiver vontade. Claro que quero conhecer o namorado, independente da idade dele e dela”, disse Eduardo.

O cantor ainda se justificou e disse que é muito mal interpretado sobre suas declarações: ""As pessoas levam o que a gente fala por um caminho totalmente diferente do que a gente quis dizer. Sou um cara totalmente respeitador. Sei que existem leis para serem cumpridas e eu sou um cumpridor das leis. E se eu me apaixonar por uma menina de 16 anos, vou a casa dela, conversar com pai dela e pronto. Quem sabe minha esposa ainda nem nasceu?".

