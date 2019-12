Cantora Lexa é vítima de golpe

Vitória Ribeiro, com informações Uol

Um estelionatário tem usado o nome da cantora Lexa para enviar mensagens via celular e pedir o depósito de R$ 200 mil na conta de um fornecedor. Segundo a mãe da funkeira, Darlin Ferrattry, "a mensagem vem acompanhada de um áudio com voz semelhante à da artista, bem como vídeos dela dentro do avião e um 'print' contendo suposto bloqueio de conta. Esclarecemos que se trata de um golpe", alertou.

"A artista está impossibilitada de mandar mensagens, atender ligações ou solicitar qualquer tipo de favor ou serviços, eis que está em viagem e, ainda que estivesse acessível, não solicitaria qualquer demanda nesse sentido", continuou a mãe. Lexa está em Londres, Inglaterra, onde cumpre agenda de shows. Segundo a mãe da cantora, o golpista foi identificado e o departamento jurídico da cantora acionado.

"O nome do titular da conta já foi descoberto e estão todos empenhados para descobrir a fonte desse golpe, que certamente responderá pelos danos causados e todos os transtornos ocorridos na presente data", enfatizou. A equipe de Lexa ainda pede que fãs alertem o jurídico da funkeira sobre qualquer ação do estelionatário e pedido de transferência bancária. Quando retornar ao Brasil, a mulher de MC Guimê tomará as providências cabíveis.



Deixe seu Comentário

Leia Também