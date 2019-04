Ana não resiste e morre dias após descobrir leucemia

Saiba Mais Geral Diagnosticada com leucemia, Ana precisa de doações de plaquetas

Ana Karolyna Chiba da Gama, 22 anos, morreu seis dias depois de ser diagnosticada com leucemia, em Campo Grande. A jovem ficou conhecida nas redes sociais após seu esposo, Anderson Franco, iniciar uma campanha para doação de plaquetas.

No dia 29 de março, Ana foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Unimed na capital, para tratar de uma pneumonia. Exames foram realizados e os médicos descobriram o câncer. Ela precisava das doações de plaquetas para combater a pneumonia e dar início ao tratamento da leucemia.

Com a melhora no quadro de pneumonia, Ana foi submetida a sua primeira quimioterapia no tratamento do câncer na sexta-feira (5). O esposo de Ana contou ao JD1 Notícias que as plaquetas dela voltaram a diminuir com a quimioterapia. “O organismo da minha esposa ficou muito fraco”, lamentou Anderson.

No sábado (6) pela manhã Ana sofreu uma hemorragia digestiva, não resistiu e morreu no começo da tarde. Ela foi sepultada no domingo (9), em Campo Grande. Anderson agradeceu ao apoio da população que se empenhou na campanha e às pessoas que doaram.

