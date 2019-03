Anatel publica resultado de pesquisa e lanÃ§a prÃªmio de prÃ¡ticas inovadoras

Da redação com assessoria

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulga nesta segunda-feira (11), às 11h, na sede da Agência, em Brasília (DF), os resultados da quarta edição da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2018.

A pesquisa entrevistou cerca de 100 mil consumidores de telefonia fixa, telefonia móvel pré e pós-paga, banda larga fixa e TV por assinatura. Foram aferidas a satisfação geral do consumidor com a sua prestadora e também sua percepção de qualidade sobre os diferentes aspectos do serviço contratado.

No mesmo evento, a Anatel lança um prêmio para reconhecer as práticas inovadoras de prestadoras de serviços de telecomunicações voltadas ao atendimento dos consumidores.

