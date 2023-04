Anvisa libera comercialização de alimentos da Fugini

Sarah Chaves, com informações do G1

Foi revogada a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendia a fabricação , comercialização e uso de alimentos em estoque da Fugini produzidos em uma fábrica de Monte Alto, no interior de São Paulo.

No entanto, foi mantida a proibição de distribuição, comercialização e uso dos produtos em estoque da empresa fabricados até o dia 27 de março e para as polpas de tomate utilizadas como matéria-prima fabricadas ou adquiridas até essa data.

A Anvisa também manteve a suspensão de fabricação de produtos que contenham os principais alimentos que causam alergias alimentares ou aqueles que sejam derivados desses produtos.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (11). A empresa produz molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostardas.

Ainda segundo a agência, a empresa agora apresenta as condições técnicas operacionais para reiniciar a atividade de fabricação de alimentos, com equipamentos, utensílios e procedimentos específicos para isso.

A Anvisa ainda informou que a Fugini realizou "adequações físico estruturais" na planta de Monte Alto.

Não havia recomendação da agência contra o consumo dos produtos da marca - com exceção de lotes de maionese em que foram encontrados problemas no último mês. Na época, a Anvisa determinou o recolhimento de todas as apresentações da maionese da Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes a vencer em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354.

