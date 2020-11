AO VIVO: Incêndio em caixas d'água de depósito no Aero Rancho

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada no início da tarde desta segunda-feira (23) para controlar um incêndio que teve início nas caixas d´água, produtos que estavam guardados para serem vendidos, no depósito do Valdir Materiais para Construção, no bairro Aero Rancho.

O depósito fica na rua Dos Rezendes com a Santa Quitéria, onde três viaturas dos Bombeiros estão no local, com nove militares. Aproximadamente mais de 10 mil litros de água já foram usados para conter as chamas.

