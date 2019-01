Após denúncia, PMA encontra cavalo ferido e maltratado

Na manhã desta quarta-feira (23) a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá recebeu uma denúncia de que um cavalo estaria sendo maltratado pelo seu dono. O caso aconteceu no bairro Guaicurus e quando os policiais chegaram no local, encontraram o animal extremamente magro, e com vários ferimentos pelo corpo, originados pelo uso de equipamentos para puxar carroça, o equino ainda está com um dos olhos perfurado.

O dono do animal, de 33 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 500 reais. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. O infrator foi notificado a encaminhar o animal a um médico veterinário para devido tratamento e foi proibido de usar o cavalo para puxar carroça até que o animal tenha a saúde restabelecida por completo.

