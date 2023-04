Após repercussão, casal devolve filhote de pit bull para família na Capital

Paloma voltou!! As imagens de um casal, aparentemente, furtando um filhote de pit bull, em Campo Grande, viralizou nos últimos dias. Com a grande repercussão, a história teve um final feliz para a cachorrinha, que voltou para a família verdadeira.

O vídeo mostra um homem e uma mulher parando o carro em frente a um ferro-velho na Avenida das Bandeiras com a Anhumas, no bairro Piratininga, e chamando a filhote de cor marrom para fora do portão do estabelecimento. O caso ocorreu na noite do último domingo (18), por volta das 20h.

Triste sem o animal de estimação, Sandra Simões, de 47 anos, procurou pelo JD1, que noticiou o caso. Após divulgação, o casal entrou em contato com nora de Sandra, dona da cachorrinha, para devolver o animal. "Eles ligaram pra minha nora e contaram que estavam passando no momento, quando viu a cachorra sozinha na rua. Eles falaram que ficaram com medo de um carro atropelar ela. Não tinha ninguém por perto", relatou Sandra à reportagem.

Ainda segundo o casal, eles pretendiam devolver o animal. "Eles falaram que não roubaram", contou ela. Segundo informações, junto do filhote havia outro cachorro, um vira-lata, que não foi levado pelo casal.

A filhote, que atende pelo nome de Paloma, felizmente retornou para a família. Confira:

